ELE recala en Santander para presentar 'What Night Hides' Tras ELE se encuentra la compositora, pianista y cantante Elena Iturrieta / Tamara Black El proyecto musical que irrumpió en la escena con 'Summer Rain', saludada como «la gran esperanza del soul», ofrece un concierto este jueves en Casyc GUILLERMO BALBONA Santander Jueves, 15 noviembre 2018, 08:54

La música de ELE, soul, góspel y rhythm and blues directo al corazón, recala esta semana en Santander sobre el escenario de la Fundación Caja Cantabria. El Casyc Up acogerá este jueves, día 15, a las 20.30 horas, a ELE, un proyecto que irrumpió en la escena soul de nuestro país con 'Summer Rain' (Arcadia Music) y que en poco tiempo fue bautizada como «la gran esperanza del soul» y «la apuesta de futuro 2015» por Rolling Stone; seleccionada como Talento Fnac; primera española artista oficial de una Final Four y representante española en el Festival SWSX de Austin (Texas) en 2016.

Ahora llega a Santander para presentar 'What Night Hides' (Arcadia Music 2018), grabado en el mítico estudio 2 de Abbey Road de Londres. Lo abordó rodeada de una exquisita producción, su banda habitual y la prestigiosa orquesta de Abbey Road. Por «la nostalgia y la melancolía que derrocha, por su potencia lírica y por el optimismo que inyecta», ELE se postula como «una experiencia única, inigualable y, sobre todo, inolvidable. Melodías delicadas y a la vez desgarradoras con letras que disparan al corazón. Soul con puertas abiertas al pop y guitarras americanas. Coros góspel que cortan la respiración y que son pieza clave en sus directos».

Detrás de ELE se halla la compositora, pianista y cantante Elena Iturrieta. Junto a ella, en directo, su inseparable coro de góspel, Laura Bartolomé y Harry Bloom; y junto a ellos, músicos de primer nivel como Manuel Castro (bajo/contrabajo), Amable Rodríguez (guitarra eléctrica y acústica), Chiloé (batería) y David Shulthess (hammond y teclados). 'What Night Hides' es una experiencia «hipnótica, intensa, reveladora y repleta de matices e imágenes, que nos transportan como una de esas películas en las que uno se queda sentado en el cine después de que la pantalla funda a negro».

Su sorprendente debut discográfico, 'Summer Rain', trajo consigo un gran éxito de crítica y público que a su vez derivó en una gira homónima por más de setenta teatros, incluyendo una ovacionada participación en el citado festival de Texas en 2016. Una cantante que se nutre de Norah Jones, Amos Lee, Dylan, Coldplay, Bruce Springsteen, Leonard Cohen... «Escucho cosas muy distintas, todo lo que cae en mis manos, es bueno y me gusta, no estoy cerrada a estilos». La crítica ha destacado «la elegancia del sonido, la sutileza de los arreglos y la variedad de registros tanto en la voz de Elena como en sus composiciones». La banda abarca desde el folk y el soul hasta el country y los aspectos más clásicos, con una gran variedad de estilos.