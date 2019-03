Sophie Auster se deja llevar en 'Next Time' La cantante neoyorkina publicará su nuevo disco el próximo 12 de abril. DMÚSICA * Domingo, 24 marzo 2019, 09:01

Dejar atrás la inseguridad fomenta la creatividad en su forma mas pura. Al desaparecer, un nuevo artista florece. Sophie Auster encarna este fenómeno mejor que nadie.

La cantante y compositora neoyorquina abre su alma y comparte sus vivencias a través de canciones compuestas por guitarras acústicas y acordes de piano en su nuevo trabajo.

Siguiendo su EP de 2013, 'Red Weather', vino en 2015 'Dogs and Men', que supuso una ruptura con lo que estaba haciendo. Durante su incesante tour de 2016, vio como ganaba el premio en The John Lennon Songwritting Contest y como la revista Cosmopolitan la nombraba Cantante del Año en España, donde también fue portada. En ese tiempo compuso lo que sería su tercer trabajo y el primero lanzado con las siglas BMG, 'Next Time'.

El proceso de creación se basó en dejarse llevar, afirma. «Creo fírmemente que si te alejas del miedo y la incertidumbre, cosas muy interesantes pueden pasar», dice Auster. «`Fue importante para mi sentirme cómoda».

Tras pasar gran parte del 2016 escribiendo, Auster encontró lo que estaba buscando para llevar a cabo su visión de 'Next Time', que saldrá a la venta el próximo 12 de abril. Impresionada por la producción que realizó en el disco 'Slow Phaser' de Nikole Atkins, Sophie contactó con el productor sueco Tore Johansson. Tras probar dos canciones, Sophie voló hasta Suecia para trabajar con él. Era la primera vez que Auster grababa y trabajaba en un estudio casero y esto se percibe en el disco.

«Tore le dio fuerza a todo lo que hacía», dice Sophie. «Cambiamos los tempos de muchas canciones. Pasamos mucho material de la guitarra al piano. Luego construimos arreglos en torno a la voz y al piano. Una de las cosas mas importante que hizo fue animarme a cantar en un registro mas bajo. Mejoró mi música en todos los aspectos. Tuvimos una gran relación de trabajo. Encontré a alguien que estaba en mi misma 'onda' y que compartía mi visión del disco. Iba al estudio con una confianza que no había sentido en años».

Esta confianza puede deberse a la experiencia ganada tras años escribiendo y grabando. Ademas, marcó un punto de inflexión donde Sophie sentió «que todas las piezas encajaban por primera vez».

El primer single del álbum, 'Mexico', recuerda a un antigua película de los años 50. La pista destaca por la belleza de la voz de Auster y su capacidad para contar historias. «Tras un viaje a Yucatan, regresé a casa tarareando a Mexico. La canción está inspirada en la película de 1947 de Jacques Tourneur, 'Out of the Past', protagonizada por Robert Mitchum y Jane Greer. El personaje de Mitchum viaja a Mexico para encontrar a la novia de su jefe que se ha ido con todo su dinero y comenzando así una tórrida historia de amor. Mi reciente viaje y este clásico del cine me llevaron a componer esta canción«.

En muchos sentidos este trabajo implica el comienzo de un nuevo capitulo para la cantante. «Es un nombre adecuado para el álbum porque habla sobre aprender de tus errores y mirar al futuro para hacerlo mejor«, afirma. »La gente dice la próxima vez (Next Time) como si fuera algún tipo de promesa. Desde que entendí esto hago las cosas como yo quiero hacerlas, este álbum fue mi próxima vez«.