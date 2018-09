Libro La trastienda de las canciones míticas Lanzamientos La violinista Judith Mateo recopila en un libro las canciones que le han marcado y las anécdotas asociadas a esas publicaciones Miércoles, 26 septiembre 2018, 19:17

Judith Mateo cambia en esta ocasión su violín eléctrico por las páginas de un libro que destila idéntica autenticidad de su música. Presentamos un recorrido a través de una selección de sus canciones preferidas, su playlist más íntima y personal. Una obra para leer, escuchar o hablar de amor. Bandas y cantantes míticos, temas que nos han acompañado desde siempre, canciones recientes, referencias literarias o cinematográficas, detalles de actualidad…, todo ello salpicado de anécdotas de los grandes iconos o de recuerdos personales.

Una particular historia del rock, la memoria musical de una de una original creadora. Patty Smith, Amy Whinehouse, David Bowie o Ilegales… los acordes de la música de todos ellos resuenan entre estas páginas.

En el libro que saldrá a la venta el próximo 4 de noviembre, Judith relata, por ejemplo, cómo le llama la atención la colocación de los temas en los discos y la posición que ocupa en ellos el que será el primer single. «El sencillo no suele ir colocado como tema que abre el disco, sino que casi siempre se trata del tercer corte. El número 3, número mágico que desde la antigüedad se ha utilizado tanto en la música; por ejemplo, en la celta, en la que se acostumbra a repetir tres veces cada frase».

Con más de un millón de escuchas en spotify de su cuarto trabajo 'Celebration Day', Judith Mateo se consolida cómo la única mujer violinista rockera en nuestro país. Su quinto trabajo de estudio 'Rock is my life' le ha llevado de gira por Japón, México y gran parte de la geografía española.

Su pasión por la música irlandesa (pasó tres años viviendo en el país para nutrirse de su tradición) sus raíces asturianas y su formación clásica con influencias rockeras son su seña de identidad. Además cuenta con cuatro trabajos discográficos publicados ('Tirnan og', 'Mientras el cielo no se caiga','Ashes celebration days', y 'Rock is my life') a los que ahora se suma este libor.