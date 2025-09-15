El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gloria Cavia

'La vida libre', el retorno de McEnroe

'Can Fernando' es el single de adelanto del nuevo disco de la banda, que verá la luz el 14 de noviembre

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:29

Con la producción y teclados de Jaime Arteche y la mezcla de Raúl Pérez, la banda de Getxo ofrece un tema que recoge su esencia habitual pero incorpora también nuevas sonoridades, McEnroe da pistas de lo que será su nuevo disco. Lo hace con 'Can Fernando', donde «hay muchas de las cosas que ha habido siempre y otras que no ha habido nunca», explican.

«Cuando terminamos de grabar 'La Distancia', -añaden-, hace ahora siete años, sentimos que habíamos llegado a un destino, no sabíamos cuál, pero sí que a partir de entonces se abrieron otros caminos en el horizonte y que el momento de emprenderlo llegaría cuando tuviese que llegar. Y ese momento llega siempre en los momentos más inesperados».

Así, siete años después, una tarde tocando la guitarra en el porche de una pequeña casa en el bosque, bajo un temporal de invierno en una isla de verano como es Formentera salió 'Can Fernando' y «nada más terminarla comenzó la historia de nuestro nuevo disco».

