La MODA, Rufus T. Firefly y Morgan en la nueva temporada de Escenario Santander

Siguiendo la estela de otras instituciones culturales que, con la llegada de septiembre anuncian los nombres que habitarán sus espacios en meses sucesivos, en esta ... ocasión ha sido el turno de Escenario Santander.

El Ayuntamiento de Santander ha presentado este viernes la programación de la nueva temporada de la sala municipal que se desarrollará entre hasta mayo de 2026. Una propuesta «diversa y de calidad», como ha señalado la concejal de Cultura, Noemí Méndez.

Méndez, ha dado a conocer los detalles en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada de Javier Palacios, director de contenidos de Escenario Santander. La edil ha subrayado que el Ayuntamiento continuará apostando por «la cultura de calidad, accesible y diversa, convencidos de que la música en vivo es una de las expresiones artísticas más poderosas para conectar con la ciudadanía y proyectar Santander hacia el exterior». Además, Méndez ha puesto en valor la magia de las salas de pequeño formato, con un aforo inferior a mil personas:

Para lograrlo, han expuesto la relación de artistas que harán parada con sus giras en la capital cántabra y que desde este mes de septiembre hasta mayo suman medio centenar de citas de diversos estilos y perfiles.

La temporada arranca el próximo viernes, día 18 con Las Dianas, a las que seguirán Deadletter (25) y el espectáculo Abba The New Experience (27) continuando con la línea de show tributo que viene programando la sala. Octubre seguirá con una gran variedad de estilos: Ronnie Romero& Gus G. (10), Pablo Pablo (16), Rufus T. Firefly (17), Electric Black (22/10), Santero y Los Muchachos (24), Luis Cortés (25) y We Are Scientist (26), cerrando el mes con Loco Bongo Halloween (31/10).

Ampliar El 'Hotel Morgan' hará escala en Santander a finales de enero.

Noviembre recibirá a artistas como Sexy Zebras que repiten en Cantabria tras haber pasado por el Santander Music (1), The Rubinoos + Vibeke Saugestad (2), Lord Bishop (5), Lendakaris Muertos (7), Burning + Mercury Riots (8/11), Psychedelic Furs (14), Ilegales (15), el Planeta Podcast (17-18), Destroyer + Eleanor Friedberger (21), La M.O.D.A, con triple cita y nuevo disco (27-29, aún quedan entradas para el día 27) y Christian Löffler (30).

En diciembre destacan Antílopez (5), Biznaga + Basic Partner (6), OBK (13/12), La Paloma (18/12), Kaótiko + Puraposse + Manifa (19/12), Grande Amore (21) que fue parte del Torrelavega Sound City. El final de año tendrá sabor cántabro con Los Deltonos con su clásico concierto de Navidad (25), las hemanas Iñesta, Repion (26), Ángel Stanich Band (27) con su nuevo trabajo y Los Estanques en su proyecto con El Canijo de Jerez (28).

Para comenzar el año, Quique González presentará su nuevo disco, '1973' (10), le seguirán Soul Survivors (15), Kadec Santa Ana (17), Maestros del Rock XL (24), Malmö 040 (30), Morgan (31). En febrero recará Winter Blues Band (3), un gran conocido de la escena cántabra, El Drogas (13/2), Miss Caffeina (14), Niño de Elche (21), Dirty Sound Magnet (25), Medina Azahara (28) y Koma abriendo el mes de marzo (7).

Ampliar Quique González. F.Maquieira

Con un par de semanas de pausa, en primavera, la sala conará con conciertos como The Summit (22), cerrando marzo y ya en abril, Da Igual (4), Lear Haven (16). En mayo Dire Straits Legacy (2), Willie & The Bandits (12) y el espectacular show The Other Side (tributo a Pink Floyd Show, 15/5).

La programación incorpora otras iniciativas como la academia Art Music Room, visitas escolares y eventos especiales, ampliando así la dimensión educativa y social del proyecto que promueve el propio Consistorio.

Palacios ha asegurado que la nueva temporada «incluye artistas nacionales e internacionales de renombre junto a nuevas voces emergentes, consolidando a Santander como destino imprescindible para los amantes de la música en vivo».

La programación completa y laadquisición de entradas, se pueden consultar la página web del Ayuntamiento de Santander y las redes sociales de Escenario Santander.