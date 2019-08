Natos y Waor agotan la primera fecha en Santander y anuncian un segundo concierto 04:37 Conciertos El dúo de rap madrileño actuará en Escenario Santander los días 8 y 9 de noviembre presentando 'Cicatrices' DMÚSICA * Martes, 20 agosto 2019, 07:44

Abanderados de la transformación de la industria musical, Natos y Waor han ido marcando sus propias normas sin olvidar sus principios. Así han conseguido recorrer el camino desde el underground hacia el mainstream, con sus propias reglas, manteniendo la actitud que les ha caracterizado siempre, y que tanto gancho ha tenido entre sus fans, repartidos por todo el planeta.

Cuentan con tres maquetas: 'Por la Jeta' (2011), 'Catarsis' (2012) e 'Hijos de la Ruina' (2012), (con Recycled J), y cuatro discos: 'Caja Negra' (2014), 'Martes 13' (2015), 'Hijos de la Ruina Vol. 2' (con Recycled J) y 'Cicatrices' (2018), todos editados y distribuidos sin ayuda de ningún sello discográfico, sacados adelante solo gracias a su dedicación, amor y sacrificio y de los que vendieron miles de copias. Paralelamente a estos trabajos, han ido sacando una serie de videoclips llamada Barras Bravas. Ya van por el décimo quinto corte, y con los 15 cortes superan los 100 millones de plays en Youtube.

Los considerados Reyes del Rap Español, publicaron el pasado año. Se trata de un álbum en el que Natos y Waor echan la vista atrás, mirando con perspectiva aquellas heridas que ya son cicatrices. Durante los 13 cortes, se puede ver a Gonzalo y Fer mucho más maduros, sin perder detalle de todo lo aprendido, la ambivalencia entre lo bueno y lo malo.

No ha habido festivales ni medios de comunicación que no hayan prestado atención a Natos y Waor, que cuentan con una gran legión de seguidores ya, que les siguen por todos los conciertos en los que firman sold out tras sold out.