La Niña, cantautora revelación de la música italiana, actúa en exclusiva en el Centro Botín

La artista napolitana Carola Moccia, conocida como La Niña, presentará esta semana en el auditorio del Centro Botín su nuevo trabajo discográfico, «una fusión ... de tradición mediterránea, ritmos electrónicos y experimentación sonora», que marca su primera actuación en Cantabria. Reconocida como una de las voces más atrevidas y originales de la escena italiana, La Niña ha colaborado con artistas de primer nivel como Peppe Barra, Myss Keta, Tosca, Gemitaiz o Franco Ricciardi, y ha participado en proyectos de cine, teatro, danza o televisión, consolidando su carácter innovador y magnético.

Esta actuación, prevista el próximo viernes, es una de las actividades programadas en el Centro Botín, entre las que destaca 'Danza de lo invisible', una conferencia bailada protagonizada por Anna Hierro y el divulgador científico Pere Estupiny que combina palabra y movimiento para explorar cómo la ciencia nos ayuda a comprender lo que habitualmente no percibimos. Además, en 'Una plaza en fiesta: Música y danza para bebés', se celebrará una verbena con canciones populares y música en directo. Por último, Carlos Luna, director de C! Program, impartirá una sesión informativa gratuita para compartir algunas de las dinámicas creativas que articulan ese curso.

La Niña, proyecto en solitario de la cantautora y productora napolitana Carola Moccia, será la protagonista del ciclo 'Música Abierta'. Este viernes 28, a las 20.30 horas, el auditorio del Centro Botín se convertirá en el escenario de la presentación de 'Furèsta', un proyecto que explora el diálogo entre tradición y modernidad, integrando el legado sonoro de su tierra natal con texturas electrónicas. Tras su gran éxito en Italia, con más de 30 conciertos celebrados en lo que va de año, La Niña, que inició este otoño una gira europea que la llevará a ciudades como Berlín, Bruselas o Londres, actuará por primera vez en Cantabria, en exclusiva para el Centro Botín. Ofrecerá un recorrido por su universo sonoro, diseñado como una experiencia musical envolvente e innovadora, en una actuación en formato trío, con Francesca Del Duca a los coros, batería electrónica, cajón y pandereta; y Alfredo Maddaluno a los coros, mandolina y teclados. En 2024, actuó en la 74ª edición del Festival de Sanremo.

'Danza de lo invisible'

Hoy martes, a las 19.30 horas, está prevista 'Danza de lo invisible', una conferencia bailada que combina palabra y movimiento para explorar cómo la ciencia nos ayuda a comprender lo que habitualmente no percibimos, desde la inmensidad del cosmos hasta la vida microscópica. La bailarina Anna Hierro, con una sólida trayectoria en compañías como ITDansa, La Veronal y proyectos propios de danza contemporánea, aporta al espectáculo su expresividad y precisión corporal, mientras que el bioquímico y divulgador científico Pere Estupinyà, conductor de El cazador de cerebros en TVE, colaborador en la Cadena Ser y premio CSIC/FBBVA a mejor periodista científico de España en 2024, ofrece una mirada curiosa y cercana que convierte la ciencia en experiencia viva. .

Siguiendo esta misma línea de exploración sensorial, el sábado 29 el Centro Botín presenta 'Una plaza en fiesta: Música y danza para bebés', propuesta que transformará el auditorio en una verbena sensorial con farolillos, música en directo, instrumentos curiosos y danzas inspiradas en el folclore. En dos sesiones -a las 11.00 y a las 12.30 horas-, adultos y bebés de 4 a 18 meses podrán jugar, cantar y moverse en un entorno cuidado y lleno de vida. La experiencia está concebida por la musicoterapeuta Vesna Stegnar, la pedagoga Raquel Pastor y el músico David Velasco.

Además, este jueves, a las 19.00 horas, el Centro Botín desarrollará una sesión informativa gratuita sobre el C! Program, una formación diseñada para desarrollar el pensamiento creativo y ofrecer herramientas prácticas que ayuden a afrontar los retos cotidianos desde nuevas perspectivas.

El programa -que se desarrollará de enero a junio- incluye 24 sesiones semanales impartidas por 16 profesionales de disciplinas como arte, teatro, música, psicología, meditación o cocina. Una propuesta concebida para integrar el pensamiento creativo en la forma de trabajar, relacionarse y vivir. El ciclo de cine 'Maurice Pialat: La vida al desnudo. Un recorrido vital', prosigue mañana, a las 19.30 horas, con la proyección de 'Primero aprueba el bachillerato', una de las obras más representativas del director y, quizá, la que mejor encarna su mirada cruda y empática sobre la juventud.