Carola Moccia, La Niña, actúa el viernes en Santander. C.B.
DMúsica

La Niña, cantautora revelación de la música italiana, actúa en exclusiva en el Centro Botín

La artista napolitana Carola Moccia presentará el viernes su nuevo trabajo, fusión de tradición mediterránea, ritmos electrónicos y experimentación sonora

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La artista napolitana Carola Moccia, conocida como La Niña, presentará esta semana en el auditorio del Centro Botín su nuevo trabajo discográfico, «una fusión ... de tradición mediterránea, ritmos electrónicos y experimentación sonora», que marca su primera actuación en Cantabria. Reconocida como una de las voces más atrevidas y originales de la escena italiana, La Niña ha colaborado con artistas de primer nivel como Peppe Barra, Myss Keta, Tosca, Gemitaiz o Franco Ricciardi, y ha participado en proyectos de cine, teatro, danza o televisión, consolidando su carácter innovador y magnético.

