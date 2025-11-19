OBK celebra sus 35 años de trayectoria con una gira que recalará en Santander en 2026
Santander
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00
OBK, uno de los grupos emblemáticos del pop electrónico español, celebra sus 35 años de trayectoria con una gira que recorrerá más de cuarenta ... ciudades de todo el país. Santander será una de las paradas destacadas de este 'Vértigo Tour', que llegará el 12 de diciembre de 2026, ofreciendo a sus seguidores una cita con todos sus grandes éxitos y las nuevas canciones de su esperado álbum, el primero en doce años.
Con una docena de discos en el mercado, casi medio centenar de singles, más de dos millones de copias vendidas y más de dos mil conciertos en España y Latinoamérica, OBK cuenta con una amplia base de seguidores. Con 'Vértigo Tour', Jordi Sánchez invita al público a reencontrarse con los grandes himnos. Las entradas están a la venta en a través de la web https://entradas.crashmusic.es y http://obkmusic.net/
