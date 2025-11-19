El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jordi Sánchez pide al público que cante sus estribillos durante el concierto que ofreció en 20254 en Cantabria. Juanjo Santamaría
OBK celebra sus 35 años de trayectoria con una gira que recalará en Santander en 2026

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

OBK, uno de los grupos emblemáticos del pop electrónico español, celebra sus 35 años de trayectoria con una gira que recorrerá más de cuarenta ... ciudades de todo el país. Santander será una de las paradas destacadas de este 'Vértigo Tour', que llegará el 12 de diciembre de 2026, ofreciendo a sus seguidores una cita con todos sus grandes éxitos y las nuevas canciones de su esperado álbum, el primero en doce años.

