El origen pasiego de Manuel de la Calva

El Dúo Dinámico se pasó media vida cantando «el final del verano llegó y tú partirás» y, precisamente, ha sido un 26 de agosto de ... 2025 cuando la letra ha cobrado un triste sentido con la muerte de Manuel de la Calva a los 88 años. La noticia ha dejado mudos a los nostálgicos y a quienes crecieron bailando en guateques, pero también a los más jóvenes, porque su 'Resistiré' se convirtió en la banda sonora de los primeros momentos de la pandemia.

La vida artística del grupo encontró su primera parada en Santander en noviembre de 1963, cuando ya eran considerados precursores del fenómeno fan juvenil en España. Aquel año vinieron a cantar al Teatro Pereda en el espectáculo 'Dinámico Show', que organizó el empresario José María Lasso. Para Manuel volver a Cantabria debió ser especial porque de niño y adolescente vino mucho a Selaya, ciudad de nacimiento de su madre, Manolita Diego.

Una crónica publicada en El Diario Montañés en 1968 recordaba: «Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Valvanuz en Selaya, y en la misma pradera donde se celebra la popular y bien acreditada romería montañesa, tuvimos la gran sorpresa de encontrarnos con nuestros particulares amigos Manuel de la Calva y su esposa Manolita Diego. Este matrimonio en sí no dice nada, pero, si les decimos que son los padres de Manuel de la Calva, uno de los componentes del famoso Dúo Dinámico, ya lo dice todo. Residen en Barcelona desde hace muchos años y ahora se encuentran pasando unos días en el pintoresco pueblo de Selaya, lugar de nacimiento de Manolita». Ayer varios vecinos de la zona hacían memoria intentando recordar aquellos años, y es José Manuel Pérez Revuelta quien apunta que Romualdo Mazón e Inés Mazorra eran muy amigos de los padres de Manuel de la Calva y que, cuando volvían a Cantabria, se hospedaban en su casa del barrio La Sierra de Selaya.

El Dúo Dinámico regresó en distintas ocasiones a la región. De septiembre de 1983 destaca una crónica publicada en El Diario Montañés tras su actuación en la plaza de toros poco después de las inundaciones que anegaron la ciudad. En las fotos de aquella visita a la capital cántabra se les ve bajando la escalinata del Hotel Real y la entrevista reflejaba a dos artistas ya convertidos en clásicos, que defendían con firmeza la vigencia de sus canciones más conocidas, como 'Quince años tiene mi amor', 'Esos ojitos negros' o 'Perdóname'.

Volvieron a Santander, al menos, en 1988, 1998 y 2003. En 1999 actuaron en Torrelavega; en 2008 en Meruelo; en 2016 en Colindres y, por último, visitaron la capital del Besaya en 2017 y se metieron al público en el bolsillo. La última vez que se anunció uno de sus conciertos en Cantabria fue en 2019. Estaban de gira celebrando su 60 aniversario y el Palacio de Deportes de Santander fue el lugar elegido. Poco después de anunciarse, la fecha fue cancelada por enfermedad. Aquella cancelación supuso su último intento de volver a una tierra que siempre les acogió con cariño desde aquel lejano debut en 1963.

Capilla ardiente

La capilla ardiente de Manuel de la Calva abrió ayer sus puertas en el Palacio de Longoria, sede de la SGAE. Los primeros en llegar fueron su viuda, Mirna Carvajal, y sus hijos, Victoria y Daniel. Poco después entró Ramón Arcusa que, visiblemente afectado, aseguró a los periodistas que «nos quedan el recuerdo y las canciones». De la Calva era socio de SGAE desde 1960 y registró 766 obras, tanto del Dúo Dinámico, «emblema de la música moderna en español», como de artistas de impacto internacional. En 2024, junto con Arcusa, recibió la Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores.