El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manuel de la Calva nació en Barcelona en 1937, ciudad a la que emigró su madre años antes desde Cantabria. DM

El origen pasiego de Manuel de la Calva

La madre del artista fallecido del Dúo Dinámico, Manolita Diego, era de Selaya y emigró a Barcelona siendo joven

Leticia Mena
Kevin Barquín

Leticia Mena y Kevin Barquín

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:27

El Dúo Dinámico se pasó media vida cantando «el final del verano llegó y tú partirás» y, precisamente, ha sido un 26 de agosto de ... 2025 cuando la letra ha cobrado un triste sentido con la muerte de Manuel de la Calva a los 88 años. La noticia ha dejado mudos a los nostálgicos y a quienes crecieron bailando en guateques, pero también a los más jóvenes, porque su 'Resistiré' se convirtió en la banda sonora de los primeros momentos de la pandemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  3. 3

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  4. 4 Noja se prepara para sus fiestas
  5. 5

    Un herido en un accidente en la Avenida de Parayas, que atascó la entrada a Santander al mediodía
  6. 6 La alarma del aparcamiento de La Carmencita vuelve a sobresaltar a los vecinos de La Inmobiliaria
  7. 7 Llega la Semanuca, los Santos Mártires en Santander
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9

    La Magdalena encabeza las visitas estrella de Santander
  10. 10 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El origen pasiego de Manuel de la Calva

El origen pasiego de Manuel de la Calva