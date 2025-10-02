El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La coral de Torrelavega, que acaba de cumplir cien años, participa en el encuentro
Polanco se convertirá en epicentro de la música coral del 4 a 25 de octubre

La coral de Torrelavega será la encargada de inaugurar el encuentro el próximo 11 de octubre

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:48

Polanco celebrará del 4 al 25 de octubre una nueva edición del Ciclo Coral Internacional, lo que convertirá al municipio en el epicentro de la ... música coral con una programación que reunirá a destacadas agrupaciones corales locales, regionales y a una formación internacional procedente de Letonia.

