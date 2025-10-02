Polanco se convertirá en epicentro de la música coral del 4 a 25 de octubre

Polanco celebrará del 4 al 25 de octubre una nueva edición del Ciclo Coral Internacional, lo que convertirá al municipio en el epicentro de la ... música coral con una programación que reunirá a destacadas agrupaciones corales locales, regionales y a una formación internacional procedente de Letonia.

El ciclo tendrá lugar en la iglesia parroquial de San Pedro Advíncula de Polanco y en esta edición se busca mantener la esencia de este veterano encuentro, ofreciendo al público una oportunidad única de disfrutar de la riqueza del repertorio coral en sus múltiples expresiones: desde agrupaciones infantiles y juveniles hasta coros de reconocido prestigio nacional e internacional.

La alcaldesa, Rosa Díaz, ha subrayado la importancia de esta cita, «uno de los grandes orgullos culturales del municipio», un ciclo que ha sabido mantenerse vivo durante más de tres décadas y que cada año trae al municipio lo mejor del canto coral. «No solo acercamos la música a los vecinos, sino que ofrecemos un espacio para que coros infantiles y juveniles puedan mostrar su talento y aprender de agrupaciones con una dilatada trayectoria», ha destacado.

Además, ha resaltado la colaboración de Solvay Química como patrocinador del ciclo desde la primera edición, un apoyo necesario para asegurar la continuidad de este evento cultural y musical que se ha convertido en uno de los más longevos del Norte de España.

El programa

La apertura oficial será el 11 de octubre con la actuación de la coral de Torrelavega, que aportará su solvencia artística y su larga tradición en el panorama coral cántabro. Pero la actividad comenzará una semana antes, el 4 de octubre, con la participación de la coral La Cagiga de Polanco, el coro Infantil San José de Requejada y el coro San José de Requejada, en una jornada dedicada a la música local.

El ciclo continuará con un variado programa que incluye la tradicional misa del ciclo coral cantada por el Coro Solvay Ensemble, y la participación de formaciones tan destacadas como el coro Joven de Santander, el coro Santa María de Solvay y el coro Adamar.

Finalizará el 25 de octubre con la esperada actuación del 'Sola' Youth Chor de Letonia, una de las agrupaciones juveniles más reconocidas de Europa, que aportará el toque internacional a la edición de este año. EFE