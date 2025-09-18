El quinteto Los Vientos del Trenti actúan hoy en el ciclo Jóvenes Intérpretes
El concierto surge de la colaboración entre la Fundación Caja Cantabria y Arnuero, tras la presencia en el Concurso Internacional de Música de Cámara
Santander
Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00
Los Vientos del Trenti, un quinteto de viento formado por jóvenes músicos cántabros unidos por su pasión por la música de cámara y su ... compromiso con la excelencia artística, protagoniza el concierto de hoy del ciclo Jóvenes Intérpretes. Hoy jueves, a las 19,30 horas, en el Casyc Up de la Fundación Caja Cantabria tendrá lugar el concierto de esta agrupación configurada por Virginia Ceballos González, oboe; Alonso Díez Ramírez, fagot; Antonio M. Gutiérrez Fernández, clarinete; Eduardo Lamsfus Abascal, trompa y Guillermo G. Trueba, flauta.
Sus cinco integrantes se formaron en los tres conservatorios de Cantabria y actualmente continúan sus estudios en distintos centros, «enriqueciendo al grupo con una visión diversa y actualizada del repertorio camerístico». A pesar de su formación en distintos lugares, mantienen un fuerte vínculo con su tierra, reflejado en su participación activa en la Joscan. Su repertorio abarca obras clásicas del repertorio para quinteto de viento, así como arreglos y propuestas contemporáneas. Este concierto surge del acuerdo entre la Fundación Caja Cantabria y el Ayuntamiento de Arnuero para la participación en el ciclo del grupo cántabro más destacado dentro del Concurso Internacional de Música de Cámara. El programa que abordará Los Vientos del Trenti está integrado por obras de F. Danzi, Quintett Op. 68 No. 2 en Fa Mayor y M. Arnold, Three Shanties, Op. 4; y de G. Bizet, su Carmen Suite (arreglos Jean-François Taillard).
