El quinteto de viento Los Vientos del Trenti. Fundación C.C.
DMúsica

El quinteto Los Vientos del Trenti actúan hoy en el ciclo Jóvenes Intérpretes

El concierto surge de la colaboración entre la Fundación Caja Cantabria y Arnuero, tras la presencia en el Concurso Internacional de Música de Cámara

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

Los Vientos del Trenti, un quinteto de viento formado por jóvenes músicos cántabros unidos por su pasión por la música de cámara y su ... compromiso con la excelencia artística, protagoniza el concierto de hoy del ciclo Jóvenes Intérpretes. Hoy jueves, a las 19,30 horas, en el Casyc Up de la Fundación Caja Cantabria tendrá lugar el concierto de esta agrupación configurada por Virginia Ceballos González, oboe; Alonso Díez Ramírez, fagot; Antonio M. Gutiérrez Fernández, clarinete; Eduardo Lamsfus Abascal, trompa y Guillermo G. Trueba, flauta.

