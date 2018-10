Cajas de Música le pone calor al invierno La segunda mitad del ciclo traerá a Santander a Tim Easton, los Hermanos Cubero, Ben Salter, Walter Geromet, Ricardo Lezón y los locales The Spanish Peasant y Chebú PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Jueves, 4 octubre 2018, 12:42

Tres años han servido para consolidar una propuesta musical que ha ampliado el espectro de los sonidos a disfrutar en Cantabria. Y así, paso a paso, llega la parte invernal de Cajas de Música 2018.

El ciclo, organizado por Los Huesos de Portobello, se plantea para melómanos inquietos, oídos dispuestos a dejarse sorprender y la música en directo como lenguaje de ese proceso. Espacios íntimos y obras de autor configuran las atmósferas de los conciertos.

La Sala 2 del Cine Groucho será entre octubre y diciembre ese lugar, donde en lunes alternos y a las 21.00 horas, la música detendrá el tiempo. Para hacer mejor el inicio de la semana. Todos los conciertos serán en este escenario, salvo uno, el de los Hermanos Cubero, que tendrá lugar en el Centro Cultural Doctor Madrazo.

Músicos emergentes y veteranos, propuestas nacionales e internacionales -en formato acústico o electroacústico- que destacan por su calidad, con origen en diferentes ciudades y culturas: Oporto, Coimbra, Gijón, Belfast, Barcelona, Roma, Guadalajara, Trieste, Melbourne, Boston, Nueva York, Cádiz, Londres, Madrid... siempre con un único destino, Santander. Diferentes nacionalidades, diferentes idiomas y un único lenguaje: la música.

Andreu Revilla

Sábado 6 de octubre | 20.30 horas | CC. Doctor Madrazo Los Hermanos Cubero: folclore alcarreño y bluegrass

Los Hermanos Cubero (Guadalajara) dan una nueva dimensión al folk en castellano al mezclar el folclore alcarreño con el bluegrass genuinamente americano, algo que posiblemente sólo estaba en su cabeza. El resultado es tan atractivo como sorprendente.

Los hermanos Quique y Roberto fusionan con maestría sus influencias y les dan forma a través de sus dos voces, una guitarra y una mandolina. Y tienen muy claro que no necesitan más en lo que se refiere al apartado musical. El broche de oro lo ponen sus letras, punzantes y cargadas de mensaje, camufladas con mucho arte mediante una sátira que adoptaron del cancionero tradicional de este país y en concreto de La Alcarria, su tierra, a la que recurren frecuentemente a modo de musa. No en vano, en 2014 vio la luz 'La muerte en la Alcarria', un western documental con los Hermanos Cubero como protagonistas en búsqueda de la inspiración a través de un viaje por su tierra natal, la Alcarria, escrito y dirigido por Fernando Pomares.

Poco después de cumplirse cinco años desde su debut editorial con 'Cordaineros de la Alcarria' (Autoeditado, 2010), sacaron al mercado 'Arte y Orgullo' (El Segell, 2016), disco que los consagró entre las masas, recibió halagos de la crítica y les llevó a recorrer parte de la geografía española. Con sólo una guitarra y una mandolina han conseguido tocar en importantes escenarios como los festivales de folk de Pirineos Sur, Segovia o Fira Mediterránea de Manresa, además de festivales independientes como el Sonorama, Monkey Week, BAM de Barcelona o el Primavera Sound.

Actualmente se encuentran inmersos en la presentación de su último álbum,'Quique dibuja la tristeza' (El Segell, 2018), un disco que acepta todos esos días sin sol y todos esos días con sol demasiado impertinente. Al igual que Sufjan Stevens con Carrie & Lowell, Nick Cave con Skeleton Tree, Mount Eerie con A Crow Looked at Me y hasta Charlotte Gainsbourg con Rest, esta es una música inspirada y dedicada a una persona que ya no la podrá escuchar.

(Entrada única 10 euros -aforo limitado- En Santander: 3er Tiempo, Plaza de la Esperanza. Internet: www.entradas.liberbank.es [+gastos de distribución)

Programación en los Cines Groucho Walter Geromet, saxo internacional

Saxofonista, compositor y docente italiano, graduado cum laude en saxofón por el Conservatorio G. Tartini de Trieste, Geromet continuó su formación en el Real Conservatorio Superior de Madrid y en distintas ciudades europeas, recibiendo clases magistrales de importantes solistas clásicos y modernos como Claude Delangle o Arno Bornkamp.

Ha sido premiado en concursos nacionales e internacionales de ejecución musical y ha realizado más de quinientas actuaciones entre Europa y Estados Unidos, tanto como solista como en formaciones diversas. En Madrid, formó uno de sus proyectos más ambiciosos, la Walter Sax Big Band -grupo jazz con más de veinte músicos y cantantes solistas- y fundó la Walter Sax Academy.

Su primer trabajo como solista, 'Incógnito', es un repertorio de composiciones propias para saxo soprano, donde las fronteras entre el jazz y la música clásica contemporánea se difuminan. Christian Lauba ha dicho que «Walter Geromet hace una síntesis ideal de todas las influencias importantes de la música de hoy. Todos los parámetros de la música popular y de la música sabia se mezclan en una fusión perfecta. Es un acontecimiento muy importante de la música contemporánea».

Actuará el lunes 8 de octubre. Entrada única: 7 euros en taquilla.

Sonia Higuera

The Spanish Peasant, el cambio tranquilo

The Spanish Peasant inicia su trayectoria en el 2009. Sus dos primeros discos, 'Home' y 'El sueño de Lluvia', fueron considerados «mejor disco del año» en Cantabria por la revista musical Mondosonoro. En 2015 presentaron su último trabajo, 'The Whale & the Ocean', una propuesta conceptual en la que la banda evoluciona hacia la diversidad sonora. Aún así no pierden su identidad, moviéndose entre la creación de atmósferas, las dinámicas y los juegos musicales.

De forma natural, y por cambios en su formación, el grupo afronta una nueva etapa y prepara el lanzamiento de su cuarto disco (actualmente en proceso de edición y mezcla), grabado este verano en los Estudios Montreal de Hans Krüger en Navarra. Lo mas destacable es el cambio al castellano en las letras de sus canciones. Para esta ocasión, y aprovechando la cercanía y complicidad que favorece el escenario de la sala Groucho, The Spanish Peasant han preparado un repertorio que les conecta con sus orígenes, ofreciendo un recorrido por sus tres discos junto a alguno de los temas que formarán parte de su cuarto trabajo.

Ofrecerán su buen hacer el 22 de octubre.

Estíbaliz Hernández

Ricardo Lezón, intimismo con mensaje

Ricardo Lezón, cantante, letrista y compositor de McEnroe debuta en solitario de mano de Subterfuge Records con 'Esperanza', un canto al optimismo tejido en torno a vivencias personales y sueños. En su larga trayectoria suma seis álbumes (desde 'Mundo Marino' a 'Rugen las flores') con la banda de Getxo, un LP con Viento Smith, uno compartido con The New Raemon ('Lluvia y truenos'), premio a Mejor álbum de pop en los Premios MIN, y dos libros de poemas: 'Extraña forma de vivir' -ilustrado por Estíbaliz Hernández de Miguel- y 'Los minúsculos latidos' (Bandaàparte Editores).

'Esperanza' recoge nueve cortes grabados en los estudios la Mina de Sevilla y producidos por Raúl Pérez. Quizás sea Raúl Julián, de Indienauta, quien mejor lo ha sintetizado: «El poder lírico del autor sigue latiendo, despertando sentimientos con la habitual fuerza torrencial y la intención manifiesta (y consensuada) de dibujar a su paso una belleza melancólica, otoñal y casi insinuada. Es el guión que establece la sentida interpretación vocal del getxotarra, que transita por encima de una instrumentación elegante y acorde, de corte clásico y que, en la presente obra y al contacto con las letras, alcanza la perfección en varias ocasiones».

El vizcaíno actuará en Santander el 5 de noviembre.

Michael Weintrob

Tim Easton, folk desde Nueva York

Desde que Tim Easton lanzara su primer álbum en solitario en 1998, 'Special 20', la crítica especializada del alt country se fijaría en él como un compositor inmensamente dotado para la melodía imposible.

Su voz es una mezcla entre el ademán de Bob Dylan, el coraje de John Prine y la actitud de Tom Petty. Si bien siempre declaró que su inspiración venía de algunas figuras olvidadas del folk de los sesenta como Doc Watson o Merle Haggard, no es menos cierto que ahora este virtuoso de la guitarra y brillante songwriter es un referente de la canción americana actual, que cuenta con el respeto y admiración de figuras como Wilco, Mark Olson o Lucinda Williams, con quienes ha colaborado en diferentes ocasiones.

Algunos de ellos, como Jim Keltner, Mike Campbell o la gran mayoría de componentes de Wilco, han estado presentes en sus trabajos de estudio. Tim Easton se ha ganado a pie de escenario un nutrido grupo de fieles seguidores en diferentes continentes.

Llega a Cajas de Música el 19 de noviembre para presentar 'Paco & The Melodic Polaroids', diez temas de country blues y folk grabados en directo con los que celebra treinta años de carrera.

Stephen Booth

Ben Salter, lirismo cautivador

Ben Salter, miembro y fundador de The Gin Club, The Giants of Science y The Wilson Pickers, se ha labrado una importante carrera en solitario durante más de una década. Su actitud y personal estilo nos traen a la memoria a compositores como John Cale, Robert Wyatt o David Byrne. Ha girado por su país natal, Australia, y prácticamente por toda Europa; su impresionante rango vocal y su cautivador lirismo le han valido comparaciones con Neil Finn, Elliott Smith y Nick Drake.

Salter ha colaborado con artistas como Tim Rogers (You Am I), Bernard Fanning (Powderfinger), Mick Thomas (Weddings Parties Anything), Marlon Williams, Gareth Liddiard (The Drones) o Robert Scott (The Clean, The Bats) y girado entre otras luminarias con Cat Power, Iron & Wine, J.Mascis, Built To Spill o The Counting Crows.

En 'The Cat' (2011), 'The Stars My Destination' (2015) y 'Back Yourself' (2017), sus tres trabajos de estudio hasta la fecha, el de Townsville ha experimentado con una gran variedad de estilos, desde las baladas acústicas hasta el indie rock y los instrumentales.

Chebú, la mezcla equilibrada

Chebú es una banda cántabra compuesta por Yenia Popova a la voz y Nahúm Cobo al piano, acompañados por Dani Simons (bajo), Óscar Calvo (violín), Miguel San Emeterio (violonchelo), 'Charly' Pérez (batería) e Iván Velasco (guitarra). Aunque sus canciones pueden reconocerse tanto el indie pop como en el folk americano, el rock o el jazz, es su personal mezcla la que da forma a un estilo propio e inusual.

Con su primer largo, 'Confusión en tu casa' ( 2012), fueron nombrados mejor banda del año en Cantabria por la revista Mondosonoro. A finales de 2014 presentaron el proyecto 'Furor poeticus' en el que adaptaron varios poemas de reconocidos poetas cántabros contemporáneos, un proyecto que se vio ampliado con el encargo de musicar el poema 'Vida' de José Hierro en las Jornadas Literarias de 2017.

Su trabajo más reciente es 'Desorden en Equilibrio' (OCA Records, 2017), grabado en los Estudios Ibiosón con Ángel Santiago como técnico de sonido y con producción de José María Díez Monzón. En este trabajo han colaborado músicos como Marcos Casal (La sonrisa de Julia), Borja Barrueta (Jorge Drexler) o Albert Vila (Albert Vila Quartet). Actualmente se encuentran inmersos en su presentación y comienzan a publicar los videoclips grabados en los estudios Moon River con Fernando Macaya (Los Deltonos, Mikel Erentxun) como técnico de sonido.

El 17 de diciembre cerrarán esta segunda parte del ciclo Cajas de Música 2018.