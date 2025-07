Pilar González Ruiz Santander Miércoles, 23 de julio 2025, 14:06 Comenta Compartir

Una evolución de la banda, así definen Reyes de Copas -antes 4 de Copas- su nueva etapa. Cuatro de los cinco componentes originales «incluyendo los compositores de toda la discografía», decidieron dar el paso. El nombre está en un proceso «de litigio», y prefieren no entrar en ese tipo de polémicas. «Queremos seguir haciendo música, continuar hacia delante».

Para ello, lo primero que han hecho es un nuevo trabajo, un EP, 'Cortar la baraja', de cuatro temas con Javier Escudero en la producción. También un videoclip del primer single. «Seguir juntos por encima de otras discrepancias». No en vano, son 27 años de trayectoria, lo que les convierte en una de las bandas más veteranas de Cantabria con unos 350 conciertos a sus espaldas. «Somos muy mayores ya», bromea Mario Cobo.

En cuestión de sonido, no habrá muchos cambios, pues salvo el bajista, toda la formación es la misma. «Lo que se nota es madurez, una evolución muy clara, porque a veces coinciden unas circunstancias con las que el propio sonido se posa» y el papel del productor les ha venido «como mano de santo». El resultado supone «que nos suena diferente para bien». Están deseando que la gente lo escuche para que puedan comprobarlo. «Les va a sonar a lo mismo al mismo tiempo que les sorprenderá». Por encima de todo, esa es su meta; el público.

La primera experiencia con Escudero no puede ser más positiva. Han trabajado previamente en Sonidos 21, con Colibrí, de Marea, «pero no sabíamos que el mejor estaba aquí -enfatiza- es una cosa espectacular de bueno». Ha tenido, a su juicio, el don de «ayudar y mantener la identidad». Han grabado con su propio equipo, en las mismas tesituras. «Tocando poco ha sido lo mejor y a veces en la sencillez está la genialidad, si te guía una mano magistral». Todo fácil, porque complicarse la vida «lo hace cualquiera». Han estado encantados, con la confianza que les aporta «saber que todo está funcionando».

Con sus casi tres décadas de recorrido, valoran la escena cántabra como una realidad «con bastantes dificultades» en la que «cuesta bastante tocar». No por falta de capacidad; «Siempre ha habido buenos músicos en Cantabria y el talento no solo no ha disminuido, sino que se ha incrementado». Lo cual no resta que el momento sea difícil y «el rock se haya convertido en una música casi alternativa». Contemplan con «pena y esperanza» el panorama, aspirando a que haya un equilibrio.

A lo largo de los próximos meses tienen un buen puñado de fechas cerradas «cuando casi no teníamos ni nombre; la gente tiene ganas y la gira pinta bien».

Respecto al nombre, reconocen que ha sido «un poco complicado». Evolucionan también en ese campo pasando a ser Reyes de Copas y de hecho el EP se llama 'Cortando la baraja'. «Queda bastante claro; de cambiar, a mayores». Obviando cuestiones legales y otras que han sido «poco éticas», y manteniendo las ganas que se trasladan en cada palabra. «Después de 27 años o te tiras o continúas, pero ya no hay marcha atrás y nos sentimos con un aire fresco que seguro será para bien».