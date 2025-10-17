Rufus T. Firefly prende la mecha de un fin de semana musical diverso y vibrante

Santander se prepara para un fin de semana de alto voltaje musical, con una programación tan diversa como intensa que arranca hoy, viernes con la ... llegada de Rufus T. Firefly a Escenario Santander. La banda madrileña de indie y rock presentará su nuevo trabajo, 'Todas las cosas buenas', en un concierto que promete una descarga de energía y sensibilidad a partes iguales. Con más de una década de trayectoria, Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro, alma del grupo, han convertido cada disco en un ejercicio de exploración sonora y estética, cuidando tanto las letras como la atmósfera visual de sus proyectos. Desde su Aranjuez natal han firmado algunos de los álbumes más celebrados del panorama alternativo nacional, y su directo -intenso, luminoso y envolvente- los consolida como una de las formaciones imprescindibles del rock independiente español. La cita será a partir de las 20.30 horas.

No será, ni mucho menos, la única propuesta para este viernes. En la sala Rock Beer The New, la noche promete ser una auténtica rareza escénica. Las bandas cántabras Agujero y The Pulsebeats se han propuesto un experimento musical tan insólito como estimulante: tocar 'a la vez'. En lugar de turnarse sobre el escenario, los dos grupos alternarán temas en directo, compartiendo espacio y energía en una suerte de 'batalla de sonidos' que han llamado 'Toma&daca' y que recuerda a los duelos de baterías del jazz o a las batallas de gallos del rap. La idea surgió de manera fortuita en el local de ensayo que comparten, cuando una coincidencia horaria derivó en la propuesta de tocar ambos al mismo tiempo. Lo que comenzó como un juego se ha convertido en un espectáculo que promete sorprender al público a partir de las 21.00 horas.

Agujero, banda formada en 2021, se mueve entre el punk y el post-rock con un formato reducido -solo guitarra y batería- que les obliga a reinventar cada sonido. Por su parte, The Pulsebeats ofrecen un recorrido eléctrico por el punk británico y el garage más crudo, con letras que invitan a la reflexión y al inconformismo.

El Centro Cultural Fernando Ateca de Santander abrirá hoy también sus puertas al público, a las 19.00 horas, para acoger el espectáculo 'Voces de mujer', de la cántabra Sara Súa. La música ofrecerá un recorrido por las grandes voces femeninas de la historia reciente -de Luz Casal a Amy Winehouse, de Tina Turner a Nina Simone- en un concierto didáctico que reivindica el papel de la mujer en la música. La entrada es libre hasta completar aforo.

En la Sala Niágara, la noche tendrá sabor a despedida con Jeremías San Martín, surfista y multiinstrumentista cántabro que pone fin a su gira de verano en casa. Lo hará rodeado de amigos y colaboradores de lujo, entre ellos Jaguayano, Carla Delgado, Alex Tyché, Mizmaya o Edu Garay (La Fuga), además del productor David Van Bylen, con quien acaba de lanzar su nuevo single 'Tu Festival' ( 'Todos mis amigos son idiotas').

El Cine Los Ángeles cerrará hoy la jornada con el concierto de Mike Farris, que recala en la ciudad dentro de su 'Letters to Spain Tour 2025'. El músico estadounidense, ganador de un Grammy, vuelve a demostrar por qué es una de las voces más intensas del soul y el gospel contemporáneo (20.00 horas).

Mañana, sábado, la música se adelantará al mediodía con el concierto de Joseba Irazoki en el Centro Cultural Eureka (13.30 horas). El músico vasco, inquieto y prolífico, ofrecerá una muestra de su universo personal, en el que conviven la experimentación, la improvisación y la emoción más pura. Por la tarde, el ciclo 'Música en la Plaza' de la Biblioteca Central traerá a Santander a Amaika Rude (20.00 horas), una formación bilbaína que fusiona jazz y ritmos jamaicanos. La jornada musical se completará en el Niágara (21.30 horas) con Gansos Rosas, la banda tributo a Guns N' Roses. El domingo la actividad se mantiene con dos propuestas de carácter muy distinto. En la Rock Beer The New (20.30 horas) actúan los australianos Private Function, una banda de rock and roll con alma punk que se ha ganado fama de impredecible tanto por su energía en el escenario como por su humor en redes y campañas de marketing. A la misma hora, el Rvbicón recibirá a CrystalMoors, grupo cántabro que fusiona metal y tradición celta, con letras que evocan la Cantabria ancestral y su conexión con la naturaleza.

Con propuestas para todos los gustos, desde el indie introspectivo hasta la distorsión más salvaje, la ciudad se prepara para un fin de semana de música sin tregua.