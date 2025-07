Rulo amplía a tres los conciertos en el Castillo de Argüeso, con todas las entradas ya vendidas

Rosa M. Ruiz Santander Miércoles, 23 de julio 2025, 07:15 Comenta Compartir

Al principio iba a ser un único concierto «muy especial» y «una romanticada», en palabras del propio Rulo. Una nueva oportunidad de verle y escucharle ... en el Castillo de Argüeso que ya fue escenario hace once años de otra actuación inolvidable para él. Y así lo anunció a sus seguidores el lunes en Parte Automóviles tras una convocatoria por sus redes sociales. Las entradas para esa actuación, que será el día 21 de agosto, se pusieron ayer a la venta y en apenas cinco minutos ya se habían agotado las 1.100 (todo el aforo) disponibles. Algo que tal vez se podía prever dado el tirón que Rulo –con la Contrabanda– tiene en su tierra. La respuesta tan inmediata hizo que el músico campurriano, que no quiere que nadie se quede sin verle en ese marco único, decidiese dar otro segundo concierto, al día siguiente, el 22, en el mismo castillo. Volvió a tirar de redes sociales para anunciar la nueva fecha y, de nuevo, esta vez en diez minutos, se vendieron otras 1.100 entradas. ¿Y por qué no intentar un tercer concierto para los que aún se habían quedado sin ellas? Habló otra vez con el Ayuntamiento de Campoo de Suso para ver si era posible y, tras obtener el visto bueno, volvió a anunciar esa tercera actuación para el día 23 con la misma respuesta: otras 1.100 entradas agotadas en poco más de diez minutos.

El marco –no siempre se puede asistir a un concierto en un sitio tan especial– y la posibilidad de escuchar a Rulo en Campoo, donde no actúa desde hace seis años, han sido sin duda determinantes para una respuesta ante la que ayer se mostraba «completamente emocionado y desbordado». Rulo reconoció a sus seguidores el lunes que de toda la gira de conciertos acústicos y eléctricos que está combinando en esta última etapa hay tres que le hacen especial ilusión: el de Argüeso –ahora los, en plural–; el matinal que ofrecerá en el teatro Lope de Vega de Madrid el 29 de noviembre, para el que también está todo vendido y con el que cierra la gira acústica, y el que le llevará a París, a la sala Pan Piper, el 25 de octubre, para despedir su tour eléctrico.

