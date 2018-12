El soul tradicional y el góspel más moderno alimentan el espíritu festivo El coro South Carolina Gospel Chorale ofrece hoy un viaje por la música negra en el tradicional concierto del Palacio de Festivales ROSA RUIZ Santander Sábado, 15 diciembre 2018, 09:30

La de esta noche es una de las citas esperadas en el Palacio de Festivales por estas fechas. Se trata del tradicional concierto de gospel, una cita para disfrutar de la música espiritual negra y recordar la universalidad de unos cantos que viajaron de África a Estados Unidos en las voces de las personas que fueron esclavizadas. Cada año, los cántabros disfrutan con una nueva actuación, la de hoy, que tendrá lugar en la sala Argenta, a las 20.30 horas, estará protagonizada por The South Carolina Gospel Chorale, una agrupación procedente de Charleston, Carolina del Sur, y que fue fundada por Wayne Ravenell.

El concierto que ofrecerá esta noche será un recorrido por la historia del góspel, desde los espirituales de los esclavos afroamericanos hasta los sonidos actuales de las misas de los domingos. Y para ello, desde el escenario de la sala Argenta las voces rememorarán los espirituales cantados en las plantaciones, rendirán un homenaje a James Brown y Whitney Houston y ofrecerán un sentido tributo a Thomas Dorsey, el padre del gospel moderno. Todo en la misma función.

The South Carolina Gospel Chorale es también una extensión del legendario grupo FOCUS que participó en las grabaciones de artistas de la talla God's Property, Trinitee 5:7, The Mighty Clouds of Joy, Dorinda Clark-Cole, Karen Clark – Sheard, Byron Cage, Natalie Wilson, New Direction, Alvin Slaughter, Overseer Hezekiah Walker, Sha' Simpson, Tye Tribbett & G.A. y Anthony Hamilton.

El coro está dirigido desde 2005 por Michael Brown quien le ha dado más presencia escénica, una mayor variedad de estilos y un gran poder rítmico.

Se trata de un coro dinámico y enriquecedor donde los mejores artistas góspel de Charleston han sido elegidos para mostrar este tipo de música en todo el mundo. En los Estados Unidos han actuado en las salas más prestigiosas y en los últimos años han hecho numerosas giras por Italia y Alemania. Destaca su fuerza vocal y los pequeños coqueteos a la música pop que incluyen en sus temas. Su primera gira española en el año 2016 fue un éxito de crítica y público, con una serie de conciertos comparados con fiesta para los sentidos y el corazón en la que no falta el mítico tema 'Oh Happy Day'.