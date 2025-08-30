Pilar González Ruiz Santander Sábado, 30 de agosto 2025, 07:35 Comenta Compartir

El Valle de Polaciones volverá a convertirse hoy en epicentro de la música tradicional cántabra con la celebración del XXXVIII Certamen de Rabel, una cita imprescindible para los amantes de este instrumento singular. El encuentro tendrá lugar en Pejanda, en horario de 12.30 a 14.30 horas y de 17.30 a 20.00 horas. Treinta ocho años manteniendo viva la cultura local, partiendo de uno de los elementos más propios y representativos del folclore cántabro. El certamen reunirá a destacados intérpretes y grupos rabelistas de toda Cantabria, junto a músicos que enriquecerán la jornada con otros instrumentos y estilos tradicionales. Entre los participantes se encuentran Tere Morante, Josetito, José Luis Fernández, los Rabelistas de Cabezón de la Sal, Pedro García (gaitero), David y Ruth, los Rabelistas de Ganzo y César Higuera. También actuarán Félix Torre, Eduardo Fuente, Pablo Mediavilla, los Rabelistas Campurrianos, Pedro Álvarez (tonada), Romancero en la Calle, Isidro Terán (acordeonista), Esteban Bolado y Paco Cossío. Muchos de ellos son nombres habituales en las ediciones previas del certamen y no dudan en formar parte de una cita consolidada.

Organizado por el Ayuntamiento de Polaciones, coincidiendo con sus fiestas de la Virgen de la Luz, patrona del municipio, el evento cuenta con el patrocinio del Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Con esta edición, el Certamen de Rabel consolida su larga trayectoria como una de las citas más relevantes en la preservación y difusión del patrimonio musical tradicional de Cantabria, convirtiéndose además en un espacio de encuentro intergeneracional que mantiene viva la memoria sonora de la región. Una fiesta en la que, como destaca el propio consistorio: «Los purriegos se reencuentran con su historia y sus tradiciones, reafirmando el patrimonio musical jamás olvidado».