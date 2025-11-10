Yago Domínguez y Lucía Machado ganan la décima edición de La Invernal de Laredo

El surfista vasco Yago Domínguez y la canaria Lucía Machado se proclamaron este fin de semana campeones de la X edición de La Invernal de ... Laredo, última prueba del campeonato EDP Surf Pro Spain de este año.

El campeonato cántabro reunió a destacados surfistas tanto a nivel nacional como también a europeo, entre ellos franceses, polacos y alemanes, que se dieron cita en la Playa Salvé de Laredo para disputar un evento que se ha consolidado como uno de los más importantes del norte de España.

En categoría masculina, Jacobo Trigo se hiz con el segundo puesto, mientras que el tercero y cuarto fueron para Mario Rasines y Rubén Vitoria, respectivamente. Por otro lado, en categoría femenina, Bianca Tye obtuvo el segundo puesto, mientras que Luna Carrera y Leticia Canales, por su parte, se hicieron con la segunda y tercera del campeonato.

En la entrega de premios participaron la responsable de Marca de EDP en España, Elena Iglesias; y el organizador de La Invernal, Endika Felices.

Este destacado evento deportivo, impulsado y patrocinado por la energética EDP, es un campeonato que se ha constado de cinco pruebas: la Yerbabuena (Barbate-Cádiz), el Surf Music and Friends (Salinas-Asturias), el Festival Escuela Cántabra (Somo-Cantabria), el Surf City Gijón (Asturias) y, finalmente, la prueba cántabra, La Invernal, celebrada en la villa de Laredo.

Con un total de 8.000 euros en premios en cada prueba, el campeonato se ha convertido en un escaparate perfecto para las jóvenes promesas del surf y también para observar la evolución de la trayectoria de los profesionales de este deporte.