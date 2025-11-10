El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una edición anterior del campeonato cántabro. DM
DSurf

Yago Domínguez y Lucía Machado ganan la décima edición de La Invernal de Laredo

La prueba cántabra fue la quinta y definitiva del circuito impulsado por la energética EDP

A. G.

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:13

Comenta

El surfista vasco Yago Domínguez y la canaria Lucía Machado se proclamaron este fin de semana campeones de la X edición de La Invernal de ... Laredo, última prueba del campeonato EDP Surf Pro Spain de este año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  2. 2

    Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam desde hace dos meses
  3. 3 Un buen plato de garbanzos tiene difícil competidor
  4. 4

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  5. 5

    «El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»
  6. 6

    Colegios, campings, residencias de ancianos y empresas, los más afectados por riesgo de inundación en Cantabria
  7. 7

    La avispa asiática se estabiliza
  8. 8

    La familia del cántabro fallecido en Vietnam no sabe aún cómo repatriará el cuerpo: «El papeleo es complicadísimo»
  9. 9 Cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para atrapar a un ciervo en un parking de Zamora
  10. 10

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Yago Domínguez y Lucía Machado ganan la décima edición de La Invernal de Laredo

Yago Domínguez y Lucía Machado ganan la décima edición de La Invernal de Laredo