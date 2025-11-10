Yago Domínguez y Lucía Machado ganan la décima edición de La Invernal de Laredo
La prueba cántabra fue la quinta y definitiva del circuito impulsado por la energética EDP
A. G.
Santander
Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:13
El surfista vasco Yago Domínguez y la canaria Lucía Machado se proclamaron este fin de semana campeones de la X edición de La Invernal de ... Laredo, última prueba del campeonato EDP Surf Pro Spain de este año.
El campeonato cántabro reunió a destacados surfistas tanto a nivel nacional como también a europeo, entre ellos franceses, polacos y alemanes, que se dieron cita en la Playa Salvé de Laredo para disputar un evento que se ha consolidado como uno de los más importantes del norte de España.
En categoría masculina, Jacobo Trigo se hiz con el segundo puesto, mientras que el tercero y cuarto fueron para Mario Rasines y Rubén Vitoria, respectivamente. Por otro lado, en categoría femenina, Bianca Tye obtuvo el segundo puesto, mientras que Luna Carrera y Leticia Canales, por su parte, se hicieron con la segunda y tercera del campeonato.
En la entrega de premios participaron la responsable de Marca de EDP en España, Elena Iglesias; y el organizador de La Invernal, Endika Felices.
Este destacado evento deportivo, impulsado y patrocinado por la energética EDP, es un campeonato que se ha constado de cinco pruebas: la Yerbabuena (Barbate-Cádiz), el Surf Music and Friends (Salinas-Asturias), el Festival Escuela Cántabra (Somo-Cantabria), el Surf City Gijón (Asturias) y, finalmente, la prueba cántabra, La Invernal, celebrada en la villa de Laredo.
Con un total de 8.000 euros en premios en cada prueba, el campeonato se ha convertido en un escaparate perfecto para las jóvenes promesas del surf y también para observar la evolución de la trayectoria de los profesionales de este deporte.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión