El acuerdo entre EE UU y la UE provocará un agujero de hasta 2.375 millones en las ventas de las empresas españolas

Estados Unidos está cerca de alcanzar un acuerdo con la Unión Europea en medio de la guerra comercial que desató Donald Trump desde su ... llegada a la Casa Blanca. Europa juega como un solo bloque a la hora de negociar con el mandatario estadounidense, pero cada país sufrirá unas consecuencias económicas diferentes dependiendo del volumen de exportaciones hacia EE UU y los productos más vendidos. En España, el impacto será «acotado» en comparación con otros socios como Francia o Alemania por la menor exposición, pero importante. Los cálculos de la Cámara de Comercio adelantados por este periódico revelan que la entrada en vigor de un arancel del 15% generalizado a las exportaciones a EE UU podría provocar una caída de entre el 7,2% y el 13,1% de las ventas. En términos monetarios, esto supone una reducción de hasta 2.375 millones de euros sobre el total de las exportaciones españolas a EE UU en 2024.

En 2024 España exportó un total de 18.179 millones de euros a EE UU, es decir, el 4,7% del total de nuestras ventas al mundo, pero el país significa mucho más que eso. Alrededor de 1.000 empresas españolas explican casi el 90% de todas las exportaciones españolas al país norteamericano. Unas compañías que tienen que comenzar a mirar hacia ambos lados del mundo para dirigir los miles de euros que anualmente les vendían a EE UU y que ahora pueden quedar frustradas por la subida de precios que supondrán un arancel del 15% en comparación con el tipo efectivo del 2,84% que existía antes de la guerra comercial, según datos del Ministerio de Comercio.

El impacto, por tanto, será relevante en sectores con una exposición mayor al mercado americano como el de bienes de equipo (maquinaria pesada, tractores, turbinas, robots industriales...), semimanufacturas y el agroalimentario (sobre todo por el aceite de oliva y el vino). Cada producto sufrirá un impacto diferente porque hasta ahora cada categoría se gravaba con un tipo distinto. Por ejemplo, la alimentación tenía un arancel promedio del 7,45%, por lo que subir al 15% no supondrá un incremento del precio del producto tan fuerte como en otros sectores con un tipo más reducido hasta ahora, con una caída de las ventas del 4% (unos 145 millones de euros menos). Es el caso del sector de la maquinaria y aparatos mecánicos, que tenía un tipo del 1,09% hasta el año pasado, por lo que un arancel del 15% restará hasta un 22,7% del total de las ventas, según los cálculos de la Cámara de España, aproximadamente 912 millones.

El acuerdo, de firmarse en estos días, no es beneficioso para ninguna de las partes, considera Fernando Moraleda, ex secretario general de Agricultura y actualmente director de la Oficina Alimentaria de LLYC. «El procedimiento con el que se ha llegado al acuerdo no traerá nada bueno para el comercio, sobre todo agroalimentario, hacia Estados Unidos porque no responde a reglas multilaterales, no hay un dictamen previo de la Organización Mundial del Comercio ni una reflexión sobre qué impactos tendrá este acuerdo», explica Moraleda a este periódico. Por ello, asegura que «da igual si el arancel final es el 15% o el 20%», lo realmente peligroso es que «el método es el peor posible».

En este sentido, el experto indica que no se ha tenido en cuenta las categorías más o menos vendidas a Estados Unidos, sino que se han establecido gravámenes generales «sin un rigor suficiente» porque cada mercado es único por la tipología de productos pero también por los consumidores que los compran.