Paneles solares sobre el ayuntamiento de Manzanal de Arriba (Zamora) EFE

El apagón dispara el almacenamiento energético y multiplica por cinco la potencia en el tercer trimestre

El 80% de la capacidad aprobada entre julio y septiembre fue de energía fotovoltaica, con un total de 1.113,1 MW

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:37

Comenta

Una de las principales lecciones que dejó el apagón masivo de abril es que España necesita acelerar su capacidad de almacenamiento energético para evitar ... futuros cortes eléctricos. Casi seis meses después del colapso que fundió a negro la Península, los datos del tercer trimestre constatan este cambio de tendencia. Entre julio y septiembre se ha producido una avalancha de nuevos proyectos con una potencia conjunta de casi 3,5 gigavatios (GW) que supone multiplicar por más de cinco la cifra el trimestre anterior. En concreto, 13 proyectos con 300 megavatios (MW) recibieron autorización para su construcción y otros cuatro, con 110 MW, lograron el permiso administrativo previo.

Te puede interesar

