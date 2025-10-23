Armando Álvarez amplía hasta Portugal la primera autopista ferroviaria de España

El Grupo Armando Álvarez logró el 30 de junio de 2024 todo un hito en el transporte de mercancías en España al abrir, en ... colaboración con Transitalia, la primera autopista ferroviaria en España. Un corredor, que en el caso cántabro se llevó a cabo a través del operador logístico Tramesa, que conectaba el Puerto de Valencia con Madrid. Dicha iniciativa, alabada incluso por el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha ido cubriendo etapas con el transcurso de los meses hasta adelantar el momento para ampliar su recorrido, de modo que conectará la costa levantina con Portugal.

Así lo confirmaron fuentes de ambas compañías días atrás durante el evento Logistics & Automation 2025 celebrado en Madrid. Según avanzó El Mercantil, los promotores realizarán un «test comercial este 27 de octubre» entre Valencia y la terminal de la empresa ferroviaria Medway (MSC) en Entroncamento (Portugal), paso previo al arranque operativo del servicio, que avanza así su inicio previsto. La filial ferroviaria del gigante MSC es también la firma que tracciona todos los trenes de este servicio, tanto en su conexión con Madrid como ahora con el territorio del país vecino.

El planteamiento inicial giraba en torno a que la segunda fase de la autopista ferroviaria pasara por la capital de España. Sin embargo, la ampliación se realizará en un primer momento de forma directa desde Valencia y sin escala. La frecuencia inicial será de dos trenes por semana. Para ello, Tramesa pondrá a disposición varios vagones de su propiedad que no estaba utilizando en la conexión entre Valencia y Madrid y que tenía apartados en Vitoria.

Durante la puesta en servicio del proyecto en 2024, sus promotores destacaron como objetivo no sólo establecer una mayor eficiencia en el transporte de cargas entre las dos ciudades que figuraban a los extremos del trayecto inicial, sino igualmente consolidar un puente estratégico hacia Italia. De hecho, el corredor nació del interés de diversos actores, desde Tramesa (empresa española propietaria de los vagones) y Transitalia (firma italiana propietaria de los semirremolques), pasando por Medway (compañía ferroviaria del grupo MSC), entre otros. El plan arrancaba así como una alternativa para el tráfico de semirremolques entre ambos países en modalidad no acompañada.

La actuación demandó para su funcionamiento importantes inversiones por parte de sus ideólogos: TransItalia, Tramesa y la Autoridad Portuaria de Valencia. Dichos desembolsos incluyeron la adquisición de semirremolques P400 por parte de TransItalia; o la compra de vagones ferroviarios y una grúa-pórtico por parte del operador logístico de Armando Álvarez.

Tramesa además opera la Terminal en el puerto valenciano. Dicha instalación, cuya explotación la firma cántabra garantiza por 15 años, cuenta con el equipamiento necesario para el manejo eficiente de los semirremolques de cara a su acople o desacople ágil de los vagones.

La compañía del Grupo Álvarez se está adaptando igualmente a las nuevas necesidades y demandas del mercado. Sin ir más lejos, está recibiendo los vagones de un pedido de 40 unidades destinado al transporte ferroviario de mercancías químicas, especialmente amoniaco.

Los convoyes se integrarán en la cadena de suministro del Grupo Fertiberia. La flota ha sido fabricada por Titagarh AFR (Groupe Millet) y tiene como finalidad potenciar la movilidad sostenible mediante el ferrocarril, en línea con los diferentes proyectos ferroviarios que empiezan a acelerar su implantación por todo el país.