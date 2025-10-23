El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vagones de Tramesa y semirremolques de Transitalia, en las pruebas en Valencia en 2024. DM
Empresas

Armando Álvarez amplía hasta Portugal la primera autopista ferroviaria de España

Tramesa, firma integrada en el grupo familiar cántabro y que presta el servicio junto a Transitalia, iniciará el trayecto desde Valencia en cuestión de días

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Grupo Armando Álvarez logró el 30 de junio de 2024 todo un hito en el transporte de mercancías en España al abrir, en ... colaboración con Transitalia, la primera autopista ferroviaria en España. Un corredor, que en el caso cántabro se llevó a cabo a través del operador logístico Tramesa, que conectaba el Puerto de Valencia con Madrid. Dicha iniciativa, alabada incluso por el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha ido cubriendo etapas con el transcurso de los meses hasta adelantar el momento para ampliar su recorrido, de modo que conectará la costa levantina con Portugal.

