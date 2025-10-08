Los autónomos pagan 1.000 millones más en cotizaciones con el nuevo sistema por ingresos

El nuevo sistema de cotización para los autónomos ha conseguido el objetivo último para el que fue creado: recaudar más que antes para tratar de ... cuadrar las cuentas. Así lo adelantó este periódico recientemente y ahora el presidente de ATA, Lorenzo Amor, le pone ya la cifra clave: 1.000 millones de euros. Este es el 'extra' que ha conseguido la Seguridad Social en los dos últimos años al poner en marcha el modelo basado en los ingresos reales, poniendo punto y final al de libre elección de cuotas.

Pero también tiene otra lectura: los autónomos han tenido que asumir desde 2023 un sobrecoste de 1.000 millones a cargo de sus cuotas. «Nuestro gabinete de estudios ha analizado que, con los incrementos que han sufrido los autónomos como consecuencia del aumento de los tramos de la base mínima hacia arriba que se traducen en incrementos de entre 100 o 120 euros al mes, en 2025 puede que hayan abonado 1.000 millones más que en 2023», señaló en rueda de prensa Amor.

El también vicepresidente de CEOE denunció que, en vista de que probablemente no haya nuevos Presupuestos, los autónomos pueden convertirse en el «único colectivo al que le suban las cargas el próximo año». Por ello, advirtió que no llegarán a un acuerdo sobre las nuevas cuotas que se pondrán en vigor a partir de 2026 hasta que el Gobierno no resuelva »los problemas de regularización« que aún tiene el colectivo, como el exceso de cotizaciones que pagan los trabajadores en pluriactividad y que no terminan de devolverse ese exceso; mejorar el cese de actividad y que llegue a más que al 40% de los solicitantes, entre otras. «Hay que resolver todas estas disfunciones», señaló Amor.

A su juicio, «cada nueva norma es una nueva zancadilla que, además, aumenta la brecha entre los pequeños y los grandes», señaló, en referencia al posible endurecimiento del registro de jornada que pretende implantar con carácter inmediato la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.