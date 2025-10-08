El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente de ATA, Lorenzo Amor. E. P.

Los autónomos pagan 1.000 millones más en cotizaciones con el nuevo sistema por ingresos

Lorenzo Amor denuncia las «zancadillas» que el Gobierno pone a los trabajadores por cuenta propia y advierte de que antes de pactar las nuevas cuotas hay que corregir las «deficiencias»

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:25

Comenta

El nuevo sistema de cotización para los autónomos ha conseguido el objetivo último para el que fue creado: recaudar más que antes para tratar de ... cuadrar las cuentas. Así lo adelantó este periódico recientemente y ahora el presidente de ATA, Lorenzo Amor, le pone ya la cifra clave: 1.000 millones de euros. Este es el 'extra' que ha conseguido la Seguridad Social en los dos últimos años al poner en marcha el modelo basado en los ingresos reales, poniendo punto y final al de libre elección de cuotas.

