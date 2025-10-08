Cerca de 7.600 autónomos de Cantabria se jubilarán en los próximos cinco años

El empleo por cuenta propia es una especie amenazada en Cantabria. Sólo hay que ver la curva entre el colectivo autónomo, en el entorno de ... las 41.000 personas, y la comparativa con el incremento de trabajadores públicos en la región, acariciando ya los 40.000 efectivos. El autoempleo encara en los próximos años nuevos desafíos, uno de ellos el del relevo generacional, tal y como explicó este miércoles la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) en relación a la sostenibilidad del sistema actual.

Según los últimos datos, 7.597 personas trabajadoras autónomas de Cantabria tienen más de 60 años, lo que significa que uno de cada cinco autónomos alcanzará la edad de jubilación y se retirará en el próximo lustro. De ellos, más de 2.000 ya tienen 66 años cumplidos.

A juicio de UPTA, actividades como la Construcción y el Comercio son las más amenazadas por la falta de relevo generacional. «Esta realidad no solo afecta al colectivo de trabajo por cuenta propia, sino también al colectivo de trabajadores asalariados, donde más de 1,5 millones de empleados superan los 60 años. El envejecimiento poblacional y la falta de relevo generacional constituyen, por tanto, un problema estructural que amenaza la sostenibilidad de la economía española en su conjunto», manifiesta la organización.

La estadística llega el mismo día que la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) hizo balance del nuevo sistema de cuotas. Su presidente, Lorenzo Amor, puso cifras al sobrecoste acumulado para los profesionales: 1.000 millones de euros. Este es el 'extra' que ha conseguido la Seguridad Social en los dos últimos años al poner en marcha el modelo basado en los ingresos reales, poniendo punto y final al de libre elección de cuotas.

Pero también tiene otra lectura: los autónomos han tenido que asumir desde 2023 un sobrecoste de 1.000 millones a cargo de sus cuotas. «Nuestro gabinete de estudios ha analizado que, con los incrementos que han sufrido los autónomos como consecuencia del aumento de los tramos de la base mínima hacia arriba que se traducen en incrementos de entre 100 o 120 euros al mes, en 2025 puede que hayan abonado 1.000 millones más que en 2023», señaló en rueda de prensa Amor.

El también vicepresidente de CEOE denunció que, en vista de que probablemente no haya nuevos Presupuestos, los autónomos pueden convertirse en el «único colectivo al que le suban las cargas el próximo año». Por ello, advirtió de que no llegarán a un acuerdo sobre las nuevas cuotas que se pondrán en vigor a partir de 2026 hasta que el Gobierno no resuelva «los problemas de regularización« que aún tiene el colectivo, como el exceso de cotizaciones que pagan los trabajadores en pluriactividad y que no terminan de devolverse ese exceso; mejorar el cese de actividad; y que llegue a más que al 40% de los solicitantes, entre otras.