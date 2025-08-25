El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Negocio familiar cerrado. Ivan Arlandis

Los jueces abren la puerta a perdonar la deuda pública de los autónomos

Varias sentencias permiten cancelar deuda pública más allá del límite de 10.000 euros con Hacienda y la Seguridad Social

José A. González

José A. González

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:22

Cada vez hay más resoluciones que cuestionan los límites de la Ley de Segunda Oportunidad. En concreto, se centran en los 10.000 euros de ... deuda con Hacienda y Seguridad Social que marca el artículo 489.1.5º del Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, que refundió la Ley 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Hasta ahora, los autónomos y personas físicas sin actividad podían, dependiendo de cada caso, ver totalmente canceladas sus deudas con bancos y entidades privadas, pero en el caso del crédito público, si se superaba ese límite quedaba fuera y «eso contraviene el espíritu de la directiva europea», señalan las patronales de los trabajadores por cuenta propia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  2. 2

    El adiós al estadio más antiguo de España
  3. 3

    El senderista de 64 años fallecido ayer tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso es santanderino
  4. 4

    «Nuestra mayor preocupación en Bridgestone son las ventas, si no remontan esto es el declive»
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    La fiesta ilegal en la cantera de Roiz continúa por tercer día consecutivo
  7. 7

    «Santander es mil veces mejor que Mónaco, que Niza, que cualquier sitio. Es maravillosa»
  8. 8

    Una red de carreteras millonarias para Cantabria
  9. 9 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10

    Diez claves para entender el futuro aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los jueces abren la puerta a perdonar la deuda pública de los autónomos

Los jueces abren la puerta a perdonar la deuda pública de los autónomos