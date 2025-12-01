El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cada vez más familias se endeudan para consumir. Efe

La banca dispara el crédito a las familias al mayor ritmo desde finales de 2008

El boom inmobiliario y la fuerte demanda de préstamos al consumo anticipan un año récord en el sector

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:30

Comenta

El sector bancario va camino de cerrar uno de sus mejores años en términos de negocio. El boom inmobiliario y la fuerte demanda de préstamos ... al consumo dispararon en octubre el crédito a las familias un 4,05%, el mayor ritmo de crecimiento desde diciembre de 2008, hasta un saldo total de 708.976 millones de euros, según datos del Banco de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  4. 4 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  5. 5

    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
  6. 6

    El mago parte por la mitad al Eibar
  7. 7

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  8. 8 Delegación del Gobierno: Esa carretera está en buenas condiciones
  9. 9 Castro Urdiales celebra San Andrés entre lluvia, sol y, como es obligado, caracoles
  10. 10

    Santander ya no tiene calles con nombres franquistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La banca dispara el crédito a las familias al mayor ritmo desde finales de 2008

La banca dispara el crédito a las familias al mayor ritmo desde finales de 2008