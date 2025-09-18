El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ramón Sobremonte, director General de Cajaviva y Jorge Esteban, director de Área de Negocio, durante la presentación del Ingreso sobresaliente. DM
Contenido ofrecido por Cajaviva

Cajaviva Caja Rural premia la excelencia académica con su campaña «Ingreso Sobresaliente»

Más de 600 estudiantes excelentes, del entorno operativo de la cooperativa agotan los fondos de esta convocatoria

R.C.

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:12

Cajaviva Caja Rural celebra el rotundo éxito de su campaña «Ingreso Sobresaliente 2024-25», una iniciativa que reafirma su compromiso con la educación y el talento joven. El programa, que ha premiado el esfuerzo de los estudiantes de primer curso de Bachillerato y Formación Profesional de grado medio más brillantes de su entorno operativo, ha superado todas las expectativas y ha fortalecido el vínculo de la entidad con la comunidad educativa.

Lanzada en marzo y tras una comunicación directa a más de 200 centros escolares, la campaña ha recibido cerca de 650 solicitudes de estudiantes con más de 3.500 calificaciones de sobresaliente acreditadas. Un 67% de los participantes obtuvo cinco o más sobresalientes, demostrando su altísimo nivel académico.

La campaña ha tenido una notable presencia en 121 institutos de seis provincias del entorno operativo de Cajaviva, con especial impacto en Burgos (45 centros), Segovia (22) y Cantabria (20). Entre los centros más destacados se encuentran el IES Cardenal López de Mendoza de Burgos, con 43 solicitudes, y el Colegio Claret de Segovia, con 21.

Como resultado de esta iniciativa, medio millar de jóvenes han elegido a Cajaviva, convirtiéndose en nuevos clientes. Esta acogida refuerza la posición de la entidad como un referente para personas y comunidades que valoran la excelencia.

El programa ofreció hasta 150 euros a estudiantes de primer año de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio que hubieran obtenido sobresalientes en sus calificaciones finales. El incentivo económico, 30 euros por sobresaliente hasta un máximo de cinco, sirvió como un reconocimiento tangible al arduo trabajo de los jóvenes.

La propuesta de «Ingreso Sobresaliente» ha calado en la comunidad educativa, atrayendo la atención de estudiantes, docentes y familias. En esta campaña, en la que la Cooperativa ha invertido más de 75.000€, refuerza la vocación de Cajaviva de atraer y retener el talento en la región, apostando por los jóvenes como motor de desarrollo y por la educación como pilar fundamental de su futuro.

Cajaviva ya está trabajando en la segunda edición de este programa para este curso que se inicia 2025/26.

