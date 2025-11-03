El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El crédito al consumo se dispara en España. Reuters

El crédito al consumo se dispara al mayor ritmo desde la pandemia: ya supera los 110.000 millones

El saldo vivo de este tipo de préstamos, cada vez más frecuentes para financiar estudios o vacaciones, repuntó un 10% en septiembre y superó los niveles previos a la caída de Lehman Brothers

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

Los hogares españoles tiran del crédito al consumo para hacer frente al elevado coste de vida que, pese a la moderación de la inflación, sigue ... golpeando el bolsillo de las familias. En concreto, esta financiación se desbordó un 10,05% en septiembre, su mayor repunte desde febrero de 2020, en pleno estallido de la pandemia.

