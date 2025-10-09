Los grandes fondos mueven ficha en Sabadell en el final de la opa de BBVA

Se acabó el tiempo. Los accionistas de Banco Sabadell tienen hasta este viernes a las doce de la noche para decidir si, tras 17 largos ... meses de proceso, acuden a la opa de BBVA. Fuentes del mercado explican que es posible que la entidad vasca ya tenga en sus manos este mismo jueves los datos de buena parte de los institucionales y los grandes fondos, que han aprovechado las últimas horas para ajustar posiciones en el capital de la catalana.

Uno de los movimientos más llamativos es el del gigante BlackRock que, según los registros de la CNMV, ha ido incrementando su participación desde el lunes, del 7,37% hasta el 7,25% que alcanzó en una operación registrada este jueves en el supervisor. Es su máximo desde que irrumpió en el capital del banco en 2010.

Atendiendo al valor de mercado actual del Sabadell (3,25 euros por acción), esa inversión estaría valorada en unos 1.200 millones de euros. Cabe recordar que BlackRock es también el principal accionista de BBVA, con un paquete de más del 7,1%. También ha aumentado su peso en Sabadell Morgan Stanley, del 0,942%al 1,053%. Y a la baja se ha movido hoy, por primera vez desde septiembre, Goldman Sachs –otro de los grandes accionistas del banco–, pasando del 1,51% al 1,087%.

Estos fondos y el resto de inversores activos tienen mucho que decir en el resultado final de la opa, pues copan en torno a un 35% del capital, según Sabadell. De ellos, BBVA ya sabe que no cuenta con el apoyo de Zurich, que tiene un 5%del banco y una alianza de bancaseguros que llegaría a su fin si la opa triunfa.

Pese a ello, y con el apoyo de David Martínez –el consejero díscolo con un 3,8% del Sabadell–, el presidente de BBVA, Carlos Torres, confía en reunir el apoyo de la mayor parte de los institucionales y arrastrar también a los minoristas para superar «ampliamente» el 50%. La guerra de cifras está servida, porque Sabadell mantiene que en este último grupo –que copa un 40% del capital–, un 80% son también clientes del banco. Y, de ellos, solo un 1% habría acudido al canje hasta ayer. Su estimación es que BBVA apenas superará el 30% de aceptación.

En solo unas horas, los dos bancos podrán hacerse una idea de quién ha tenido más tino en sus previsiones, aunque el resultado definitivo no lo hará público la CNMV hasta el próximo 17 de octubre.