El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los grandes fondos mueven ficha en Sabadell en el final de la opa de BBVA

BlackRock pasa del 7,25%al 7,37% del capital de la catalana en una semana marcada por la guerra de cifras y el fin del periodo de aceptación

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:15

Comenta

Se acabó el tiempo. Los accionistas de Banco Sabadell tienen hasta este viernes a las doce de la noche para decidir si, tras 17 largos ... meses de proceso, acuden a la opa de BBVA. Fuentes del mercado explican que es posible que la entidad vasca ya tenga en sus manos este mismo jueves los datos de buena parte de los institucionales y los grandes fondos, que han aprovechado las últimas horas para ajustar posiciones en el capital de la catalana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
  2. 2

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»
  3. 3 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia
  4. 4

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  5. 5

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  6. 6

    Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína
  7. 7

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  8. 8

    Condenan a la exinterventora de Noja a devolver 725.404 euros desviados de fondos públicos
  9. 9 Un accidente múltiple en Gornazo ha ocasionado retenciones kilométricas en la A-67 hacia Santander
  10. 10

    La polémica por el concurso de Molleda en Cartes abre desavenencias en el PSOE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los grandes fondos mueven ficha en Sabadell en el final de la opa de BBVA

Los grandes fondos mueven ficha en Sabadell en el final de la opa de BBVA