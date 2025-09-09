El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, junto al consejero delegado, César González-Bueno. Efe

Sabadell cree que BBVA mejorará su oferta y pone en duda los números del folleto

El consejo de la entidad emitirá en los próximos días su valoración y recomendación sobre la oferta del banco vasco

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:52

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell entra en su recta final con muchas dudas en torno al éxito total de la operación. Con BBVA ... inmerso en una ronda de contactos para 'vender' las bondades de su oferta, la entidad catalana empieza a dejar entrever la posición que su consejo de administración adoptará en el informe en el que, antes del 19 de septiembre, debe emitir su valoración y recomendación para los accionistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  2. 2

    El Ayuntamiento de Santander aprueba de forma inicial las obras de reconstrucción del Hotel París
  3. 3

    Tres aparatosas salidas de vía durante la madrugada en Santander, Saro y Arnuero
  4. 4

    Los policías locales de Torrelavega rechazan la Medalla de Oro propuesta por el Ayuntamiento
  5. 5

    «Le pusimos el desfibrilador y a la segunda descarga volvió en sí. Le habíamos salvado»
  6. 6

    La huelga marca el inicio del curso en Cantabria
  7. 7

    Las obras de los túneles de Torrelavega cortan un carril de la A-8 de lunes a viernes hasta noviembre
  8. 8

    Dos años de cárcel para los cuatro hombres y la mujer que quemaron 34 vehículos
  9. 9

    Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña
  10. 10

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sabadell cree que BBVA mejorará su oferta y pone en duda los números del folleto

Sabadell cree que BBVA mejorará su oferta y pone en duda los números del folleto