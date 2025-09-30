El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una oficina del Banco Sabadel. Eva Parey

Sabadell responde a BBVA y vuelve a elevar su objetivo de remuneración al accionista hasta los 1.450 millones en 2025

El banco catalán propone este aumento de la rentabilidad a sus inversores después de la propuesta de la entidad vasca

Clara Alba

Clara Alba

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:45

Sabadell responde al BBVA con sus mismas armas: el consejo de administración ha aprobado este martes un incremento del dividendo al accionista con cargo al ... ejercicio 2025 desde su nivel actual de 1.300 millones de euros a alrededor de 1.450 millones de euros.

