El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

BBVA aprueba un dividendo para hacer más atractiva la opa sobre el Sabadell

Pagará 0,32 euros brutos por acción a pagar después de liquidar la operación

Ana Barandiaran

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:44

BBVA mueve ficha para intentar asegurarse el éxito de su opa sobre el Sabadell cuando solo quedan 12 días para que finalice el periodo de ... aceptación y ante la incertidumbre de lograr su objetivo de llegar al 50%. El banco vasco anunció ayer, a última hora de la tarde, el pago de un dividendo histórico con cargo al ejercicio 2025 a abonar una vez se liquide la operación, con lo que se beneficiarían los accionistas de la entidad catalana que acudan al canje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere el portero del Colindres ingresado tras sufrir un golpe en un partido
  2. 2

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  3. 3 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  4. 4

    El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas
  6. 6

    La fabricación de los trenes de cercanías se traslada a Zaragoza y retrasa su llegada a Cantabria
  7. 7

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  8. 8

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  9. 9

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  10. 10

    Cohorte, un éxito de 50.000 cántabros que ha generado una base de datos «única en España»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes BBVA aprueba un dividendo para hacer más atractiva la opa sobre el Sabadell

BBVA aprueba un dividendo para hacer más atractiva la opa sobre el Sabadell