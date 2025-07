El Banco de España prevé que el exceso de demanda de vivienda vaya «a más»

Mada Martínez Santander Jueves, 3 de julio 2025, 20:28 Comenta Compartir

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, pasó este jueves por los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde destacó que los informes de 2024 y 2025 constatan la existencia de un exceso de demanda extraordinario en el mercado de la vivienda que «va a ir probablemente a más en los próximos años». Por ello, defendió la puesta en marcha medidas de colaboración de «todas las administraciones» para incentivar y expandir la oferta de vivienda.

«Este es un tema que afecta a los tres niveles de la Administración Pública», local, autonómica y estatal, incidió Escrivá en La Magdalena, antes de participar en el curso 'Immigration and Industrial Policy: Challenges and Opportunities for Spain', organizado por el propio Banco de España y el Centro de Estudios Monetarios y Financieros y centrado en la política migratoria e industrial ante los retos del país.

Además de la vivienda, Escrivá valoró sucintamente el último estudio del IVIE y la Fundación BBVA que apunta a que, en 2065, algunos jóvenes deberán retrasar su jubilación hasta los 71 años para tener una buena pensión. «Yo me contento con tener una previsión para el año que viene», dijo el exministro.

En cuanto la venta de la filial británica de Sabadell, TSB, al Santander, y su impacto en la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre la entidad catalana, el gobernador volvió a zanjar la cuestión de forma escueta. «El Banco de España no puede tener opinión sobre este tema y menos en este momento», sentenció Escrivá ante los periodistas.

Ya dentro del encuentro, Escrivá comentó que el «complejo» contexto internacional, marcado por la «gran incertidumbre» y por cuestiones como la política arancelaria de EEUU o las guerras, dan lugar a un escenario en el que los riesgos sobre el PIB y la actividad son «abrumadoramente a la baja», mientras que los riesgos sobre la inflación «son mixtos y claramente se pueden mover en las dos direcciones». «Ese es el gran reto que tenemos en este momento y por eso es tan importante que trabajemos con escenarios distintos», sostuvo en la UIMP.

Otro elemento que consideró «diferencial» para el país y para sostener el estado de bienestar es la inmigración, «tan importante para el desenvolvimiento del mercado de trabajo y para la sostenibilidad de las cuentas públicas». Así, la «absorción» de personas extranjeras ha aportado trabajadores al mercado laboral y ha «compensado» la dinámica de la población local –envejecimiento y baja natalidad–, elevando la tasa de actividad por encima de la de otros países de la UE. Para el gobernador aún hay «muchas cosas por hacer» en política migratoria y apostó por redirigirlas «hacia las necesidades del mercado de trabajo» con idea de que los flujos sean «proporcionados, y regulares».