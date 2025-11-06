El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre se dirige a una oficina del Banco Santander en Barcena de Cicero. DM

Los bancos frenan su sangría de oficinas en Cantabria y se estabilizan con 212 sucursales

La red se mantiene igual desde hace dos años, tras la reestructuración que se produjo después de la pandemia que se saldó con más de 90 cierres

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Mucho se habló en pandemia de alcanzar la 'nueva normalidad'. Una realidad que nos esperaba tras el confinamiento y que iba a marcar un ... antes y un después. En todos los sectores. Incluso el bancario aprovechó la coyuntura para abrir las puertas a un nuevo modelo. Uno más apegado a las pantallas y a la operativa virtual, y menos a la ventanilla y a la atención tradicional. El fenómeno fulminó el 31% de la red de oficinas bancarias de Cantabria en tres años, ya que su número se redujo de poco más de 300 antes del covid a 210 en 2023. Sin embargo, la sangría se ha frenado en los últimos cursos, e incluso se ha recuperado levemente, ya que los últimos datos oficiales del Banco de España señalan que la comunidad cuenta en la actualidad con 212 sucursales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Feijóo propone en Santander que los autónomos también puedan trabajar por cuenta ajena
  2. 2

    Cartes cobrará este año por el Parque Mágico de la Navidad
  3. 3

    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
  4. 4 El sur desata los primeros incendios
  5. 5 Detenido por circular por Hazas con una pistola en el maletero y 33 gramos de cocaína encima
  6. 6

    Los familiares de un enfermo en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarle durante meses
  7. 7

    Del tren al bus, el cambio obligado por las obras
  8. 8

    PP y Vox dejan a la PAH fuera de las comparecencias de la Ley de Vivienda de Cantabria
  9. 9

    «Las capturas autorizadas de salmones son tan reducidas que su incidencia es mínima»
  10. 10

    Sanidad avisa del bloqueo de mejoras salariales e inversiones si no sale adelante el presupuesto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los bancos frenan su sangría de oficinas en Cantabria y se estabilizan con 212 sucursales

Los bancos frenan su sangría de oficinas en Cantabria y se estabilizan con 212 sucursales