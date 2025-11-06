Los bancos frenan su sangría de oficinas en Cantabria y se estabilizan con 212 sucursales

Mucho se habló en pandemia de alcanzar la 'nueva normalidad'. Una realidad que nos esperaba tras el confinamiento y que iba a marcar un ... antes y un después. En todos los sectores. Incluso el bancario aprovechó la coyuntura para abrir las puertas a un nuevo modelo. Uno más apegado a las pantallas y a la operativa virtual, y menos a la ventanilla y a la atención tradicional. El fenómeno fulminó el 31% de la red de oficinas bancarias de Cantabria en tres años, ya que su número se redujo de poco más de 300 antes del covid a 210 en 2023. Sin embargo, la sangría se ha frenado en los últimos cursos, e incluso se ha recuperado levemente, ya que los últimos datos oficiales del Banco de España señalan que la comunidad cuenta en la actualidad con 212 sucursales.

Las cifras oficiales (que recogen todos los tipos de compañías, desde bancos hasta sucursales comunitarias, pasando por cooperativas de crédito, entre otros) se han mantenido más o menos estables en los últimos ejercicios. El que sigue teniendo más presencia física es la entidad de la casa, Banco Santander, con 52 puntos de atención. De cerca le sigue Unicaja (que integra la antigua Caja Cantabria) y que se mantiene con las 48 sucursales en la región que sobrevivieron a la reorganización tras la integración de Liberbank. También continúan fuerte CaixaBank (con 37 locales) y BBVA (26). Con bastante distancia se encuentran Bankinter (8); Kutxabank (8) y Banco Sabadell (4) junto a otras que persisten en la región de manera más testimonial con tan solo un punto de atención, hablamos de entidades como Ibercaja, Renta 4 Banco, Andbank, Abanca o ING Direct.

Asimismo, la red bancaria cuenta con otra serie de entidades de crédito que se han mantenido más estables en lo que a número de oficinas se refiere que las grandes firmas. En este epígrafe figuran Caja Laboral (4), Cajamar Caja Rural (2) y la que más puertas abiertas mantiene en Cantabria, Cajaviva con nueve locales, aunque su número se ha reducido desde 2023, cuando tenía 13.

Mención aparte merece Caja Rural Asturias, que en este marco de concentración y cierre de oficinas bancarias de los últimos años ha decidido llevar a cabo la estrategia contraria con una fuerte apuesta. Ante un sector cada vez más digitalizado, ha decidido brindar un servicio más tradicional con el despliegue en Cantabria de su propia red. De hecho, su desembarco comenzó en 2023 en Cabezón de la Sal (apostando por aterrizar en el mundo rural en primer término como una declaración de intenciones) y ha proseguido su expansión hasta tener en su haber ya cinco oficinas en menos de tres años.

Respecto a la posibilidad de más cierres en el horizonte, Pedro Martín Damalia, secretario de Banca y Sector Financiero de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Cantabria, apunta a que «los procesos de ajustes se concentraron en los años 2021 y 2022, por eso ahora se mantiene estable». Es más, se aventura a vaticinar que seguirá así en el corto plazo. «Todas las entidades, tanto las que cotizan en bolsa como las que no, gozan de una buena situación económica, y mientras no haya una crisis o un ajuste de tipos es difícil pensar que haya más reformas en el sector de este tipo», valora en este sentido el experto.

Despoblación

Más allá de qué firmas bancarias tienen una mayor presencia, lo cierto es que la tendencia no solo ha sido cerrar oficinas, también hay que destacar que esa estrategia ha impactado más en aquellos lugares menos poblados. La España vaciada es también la España sin bancos. De esta forma, cerca del 36% de las 212 sucursales operativas se encuentran en Santander, que tiene 76, mientras que Torrelavega cuenta con 18 y Castro Urdiales con ocho. Entre las tres copan casi la mitad de las sedes de la región (48%) y si se suman las siete de Camargo y las seis que tienen El Astillero, Santoña y Laredo concentran el 62%, con lo que dejan solo un 38% de oficinas a cubrir el resto del territorio.

Tal y como se puede apreciar en el mapa que acompaña estas líneas, los puntos de atención físicos se concentran no solo en las grandes ciudades de la región, también en su entorno y, sobre todo, en la zona de costa. El interior está más abandonado, en concreto la zona sur, donde únicamente persiste el reducto de Reinosa (con cinco oficinas). Así, 64 municipios de la región (el 62%) no cuentan en la actualidad con esta atención física. De hecho, Cantabria es la segunda autonomía con mayor proporción de habitantes sin oficina bancaria, un 12,3%, solo superada por Castilla y León, con un 18,1%, según conclusiones del estudio 'La inclusión financiera en las áreas rurales de España ante el reto demográfico', publicado por el catedrático de la UNED Luis Alfonso Camarero.