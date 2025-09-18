El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mujer en una perfumería. Archivo

La belleza suma 19.000 millones al PIB de España y exporta más que el vino y el aceite

Esta industria ha duplicado sus ventas en poco más de un año y ya supone el 1,03% de la economía del país

José A. González

José A. González

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:54

Geles de ducha, champús, cremas hidratantes, cosméticos… Y, aunque uno no repare en el cuidado, cepillarse los dientes, aplicarse desodorante o perfumarse entra en esta ... categoría. Inversión, gasto o necesidad, cada cual lo etiqueta de una manera, pero todo ello suma 19.000 millones de euros aportados al PIB de España en 2024; o lo que es lo mismo, 221,6 euros al año en cuidado personal per cápita, un 7,7% más que el año anterior, según datos de Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  2. 2 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  3. 3 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
  4. 4

    Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte
  5. 5

    La cafetería de la estación de tren sigue a la espera de gestor
  6. 6

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC
  7. 7

    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
  8. 8

    El tercer verano más cálido en Cantabria da paso a un otoño seco y caluroso
  9. 9

    Aparece muerto un caballo en la playa de Oyambre
  10. 10

    Villalibre dice sí a jugar en el Racing en Primera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La belleza suma 19.000 millones al PIB de España y exporta más que el vino y el aceite

La belleza suma 19.000 millones al PIB de España y exporta más que el vino y el aceite