Boluda mejora su ruta entre África y el norte de Europa gracias a los cambios en el Puerto de Santander

Boluda Corporación Marítima ha anunciado la puesta en marcha desde mañana viernes 8 de agosto de un nuevo servicio «de alta velocidad» entre África ... y el norte de Europa que tiene a Santander como eje. La compañía ofrece ahora la posibilidad de conectar Tilbury (Inglaterra) y Rotterdam (Holanda) con Cantabria y, desde ahí, continuar hacia las Islas Canarias, Cabo Verde y Senegal, y viceversa, reduciendo el tiempo de dicho tráfico en siete días.

La actualización de las rutas es posible precisamente por las mejoras que la Autoridad Portuaria de Santander (APS) está acometiendo para elevar la competitividad de la Terminal de Contenedores, que Boluda inauguró en la primavera de 2023 y que en estas lineas usan la propietaria y la naviera Samskip.

La ampliación de las vías para las grúas portacontenedores favorece que dos buques puedan trabajar de manera simultánea, y ese escenario es el que va a a aprovechar el gigante portuario y logístico para acelerar los envíos de sus clientes.

En concreto, está previsto que coincidan en los muelles de la capital el barco que viene de Rotterdam-Tilbury con el de Canarias, de manera que las operaciones se realicen a la par. Hasta ahora la operativa iba de una semana para otra, por lo que las cargas pasaban dicha semana en la campa de la Terminal. Ese el plazo que se logra recortar en el trayecto.

Evidentemente, esta reorganización al mismo tiempo optimiza el espacio y funcionamiento de la propia instalación santanderina. El tráfico de contenedores aumentó un 11,8% con respecto a los seis primeros meses de 2024 con 80.169 unidades, de modo que las proyecciones hasta final de ejercicio prevén rebasar ampliamente los 150.000 contenedores, lo que ya coloca a Santander en las primeras posiciones nacionales en este segmento de actividad.

Optimización Los barcos que parten desde Rotterdam y Senegal transbordarán a la vez en la capital cántabra

Satisfacción El Puerto invierte 2,48 millones en prolongar las vías de las grúas y valora la noticia como «excelente»

La propia Boluda destaca las ventajas para sus clientes de la nueva propuesta. La organización resalta que la ruta de alta velocidad «desbloquea nuevas oportunidades de negocio en el archipiélago español», además de otorgar «acceso estratégico a una de las principales puertas marítimas de Europa», en referencia a Rotterdam.

Obra en dos fases

Para el presidente del Puerto, César Díaz, «esta ampliación de vías en una longitud total de 170 metros supone una inversión de 2.489.365 euros a cargo de la APS y se ha planificado en dos fases: una primera de 120 metros y otra segunda de 50 metros. De tal manera que, una vez concluida la primera, se inicie la operación simultánea de dos barcos y, con la segunda, la terminal pueda albergar en el futuro barcos de mayor eslora y capacidad».

El mandatario destaca la obra acometida por el Puerto para que, desde mañana viernes, operen dos buques a la vez. Para Díaz, «el hecho de hacer el transbordo de esta mercancía el mismo día, operando las dos escalas semanales a la vez, también posibilita optimizar el espacio en la campa de la terminal -porque ya no es necesario almacenar durante siete días esos contenedores- y, por tanto, aumentar a su vez la capacidad para otras operaciones».

A su juicio, «sin duda, se trata de una excelente noticia para el puerto de Santander y, en particular, para el tráfico de contenedores. Un paso más en el objetivo estratégico de sacar el máximo partido a nuestros muelles; optimizando espacios, instalaciones y recursos para ser más eficientes, competitivos y ofrecer los mejores servicios portuarios a nuestro entorno».