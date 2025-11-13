Boluda nombra al cántabro Daniel Berasategui director corporativo para la Zona Norte Es licenciado por la Escuela Superior de Marina Civil de Santander y cuenta con una larga trayectoria en empresas del sector logístico

Héctor Ruiz Santander Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:30 Comenta Compartir

Cantabria sigue cogiendo peso en el entramado de Boluda Shipping. Tras arribar al Puerto de Santander en 2023 con una gran terminal de contenedores que no ha parado de crecer, el vínculo ahora se estrecha más después de que la compañía haya decidido nombrar al cántabro Daniel Berasategui (Santander, 1976) como nuevo director corporativo para la zona Norte de España. Un cambio que, explica la naviera, forma parte de su estrategia de expansión y transformación prevista hasta 2026.

En su nuevo cargo, Berasategui será responsable de coordinar y liderar las operaciones corporativas de Boluda Corporación Marítima en la fachada norte de la península, que tiene en Santander su principal centro de operaciones. Concretamente, se trata de un área clave dentro del entramado logístico de la compañía en todas sus áreas de negocio al ser un hub estratégico en las rutas marítimas que conectan el norte de Europa con África occidental. Así, la terminal de Santander, «se ha posicionado como una de las instalaciones logísticas más eficientes y competitivas del país», según la compañía.

Según ha informado Boluda en un comunicado, la misión de Berasategui será impulsar el crecimiento, optimizar procesos, fortalecer la integración entre líneas de negocio y generar sinergias que refuercen la competitividad del negocio. El cántabro cuenta con una sólida trayectoria en el sector y se suma a la compañía en un momento decisivo para Boluda, que continúa consolidando su presencia en el norte de España.

Berasategui encadena más de dos décadas de experiencia en el sector marítimo y logístico, iniciando su carrera en consignaciones y operaciones portuarias en Cobasa y en North Iberian Control. Posteriormente, desarrolló una amplia etapa en Noatum Project Cargo, donde fue director general y posteriormente CEO, antes de asumir la dirección general de la región de Oriente Medio y CIS de Noatum. Es licenciado en Marina Civil por la Escuela Superior de la Marina Civil de Santander y cuenta con formación directiva en IESE Business School.

La empresa

Boluda Corporación Marítima es una de las principales compañías de servicios marítimos globales con presencia en los cinco continentes. Su actividad comprende dos grandes áreas de actuación, Boluda Shipping y Boluda Towage, desde las que ofrece un servicio integral a sus clientes.

Boluda Shiping centra su principal ámbito de actuación en la prestación de servicios marítimos de transporte y logística internacional de mercancías. La división proporciona también servicios de logística portuaria en terminales marítimas a través de Boluda Maritime Terminals, que opera en un total de nueve terminales (Las Palmas, La Palma, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Sevilla, Vilagarcía, Cádiz (Concasa) y Santander).

Desde ellas pone a disposición de sus clientes 11 líneas marítimas a través de su naviera, Boluda Lines, que conectan la península Ibérica con Canarias, Baleares, el norte de Europa, Italia, la costa occidental de África y Cabo Verde. Boluda Towage ostenta el liderazgo mundial del sector del remolque marítimo con presencia en 34 países repartidos en más de 200 puertos de Europa, África, el Océano Índico, Sudeste Asiático, Latinoamérica y Oceanía.