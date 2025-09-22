El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Bondalti tiene una planta de cloro en Torrelavega, en el recinto de Solvay, donde también estudiaba instalar una refinería de litio. Luis Palomeque

Bondalti ya tramita en Portugal la refinería de litio verde a la que también aspiraba Torrelavega

La compañía lusa, a través de la filial Lift One, ha tenido en exposición pública su plan para instalar una factoría en la localidad de Estarreja

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

El pasado 28 de febrero, cuando El Diario se hizo eco de las declaraciones del presidente de Bondalti, João de Mello, en una prestigiosa revista ... portuguesa sobre la inclinación del grupo luso a construir su refinería de litio verde en el país vecino en lugar de en Torrelavega las reacciones no se hicieron esperar. Gobierno de Cantabria, ayuntamiento torrelaveguense e incluso la propia compañía defendieron que, más allá del discurso del directivo, el proyecto estaba en fase de análisis y de evaluación de viabilidad, sin descartar ninguna ubicación para su emplazamiento definitivo. Los hechos, sin embargo, empiezan a contradecir aquellas palabras, toda vez que la corporación ha ido avanzando con la actuación en la localidad de Estarreja (Aveiro) hasta el punto de que en verano ha pasado la pertinente consulta pública previa a la solicitud de los diversos permisos ambientales.

