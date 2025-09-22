Bondalti ya tramita en Portugal la refinería de litio verde a la que también aspiraba Torrelavega

El pasado 28 de febrero, cuando El Diario se hizo eco de las declaraciones del presidente de Bondalti, João de Mello, en una prestigiosa revista ... portuguesa sobre la inclinación del grupo luso a construir su refinería de litio verde en el país vecino en lugar de en Torrelavega las reacciones no se hicieron esperar. Gobierno de Cantabria, ayuntamiento torrelaveguense e incluso la propia compañía defendieron que, más allá del discurso del directivo, el proyecto estaba en fase de análisis y de evaluación de viabilidad, sin descartar ninguna ubicación para su emplazamiento definitivo. Los hechos, sin embargo, empiezan a contradecir aquellas palabras, toda vez que la corporación ha ido avanzando con la actuación en la localidad de Estarreja (Aveiro) hasta el punto de que en verano ha pasado la pertinente consulta pública previa a la solicitud de los diversos permisos ambientales.

Descarga aquí el PDF del proyecto

Las cifras 492 millones de inversión contempla el proyecto llevado a información pública. 28.000 toneladas de hidróxido de litio anuales prevé la fábrica que se proyecta en Aveiro.

Así consta en la información consultada por este periódico y recogida en medios como el 'Faro de Vigo'. Bondalti, a través de la sociedad Lift One, filial de Lifthium Energy, pretende instalar en el Complejo Químico de Estarreja una planta de refinación de carbonato de litio en hidróxido de litio (LiOH), «materia prima esencial para la fabricación de baterías eléctricas y clave en la transición energética de la Unión Europea».

Según se recoge en la documentación llevada a consulta para la pertinente participación pública y recopilación de sugerencias, la inversión prevista es de 492 millones de euros –algo menos de la cuantía inicialmente planteada– y se generarían 150 empleos, más otros 2.000 indirectos. Las estimaciones iniciales cuando Torrelavega también pugnaba por obtener dicha factoría llegaban a los 200 puestos de trabajo.

La situación del mercado en general y de la industria europea igualmente ha llevado a Bondalti a reconsiderar la capacidad necesaria para la instalación. De las 50.000 toneladas al año anunciadas cuando se proyectaba el plan, ahora, negro sobre blanco, la refinería producirá 28.000 toneladas de hidróxido de litio por ejercicio.

Puestos de trabajo La factoría lusa prevé 150 empleos directos, frente a los 200 planteados en la fase inicial del proyecto

Respaldo continental La Comisión Europea catalogó en marzo como prioritario el plan, pero ya en Portugal

El complejo se levantará en una parcela de 59.122 m2 cuyo propietario es la Cámara Municipal de Estarreja, precisamente el organismo que ha pilotado la consulta pública. Sobre las fortalezas del proyecto, en la documentación aportada se enfatiza que es «estratégico para Portugal y Europa» al impulsar la transición energética y la independencia en materias primas críticas.

De hecho, a pesar de esa supuesta indefinición que instituciones cántabras y la propia compañía enarbolaron en febrero, apenas unos días después, el 25 de marzo, la Comisión Europea anunciaba que había calificado como estratégicos cuatro proyectos vinculados al cobre y el litio en Portugal. Uno de ellos era el planteado por Lift One en Aveiro.

Sin novedad en Cantabria

La consulta pública de la Cámara Municipal de Estarreja no es vinculante, aunque sí es un paso relevante para la concreción del proyecto, toda vez que allana el camino a posibles modificaciones para cumplir con la normativa ambiental. Una ingeniería ya ha preparado el proyecto para la solicitud de impacto ambiental, que se recoge entre la documentación en consulta pública.

Consultada por El Diario Montañés sobre estos avances, Bondalti insiste en que aún no ha tomado la decisión de inversión. Desde Cantabria, por su parte, el Gobierno no tiene novedades respecto a lo ya informado meses atrás: la corporación portuguesa incluso renunció a fondos europeos para Torrelavega al no poder cumplir los plazos. Fuentes municipales de la capital del Besaya admiten que el proyecto va lento, pero no tienen constancia de que esté rechazado frente a la pujanza de Estarreja.