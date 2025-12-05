Bound4blue cierra alianzas para fabricar en China sus velas rígidas para barcos

La empresa cántabra Bound4blue, especializada en el diseño y comercialización de velas rígidas para el sector naval con una notable reducción de emisiones, ha ampliado ... su presencia industrial en Asia con el establecimiento de nuevas capacidades de producción en China. Para ello ha suscrito diversas alianzas estratégicas en el territorio para acelerar la implantación de sus modelos de succión.

Según detalla la compañía, «la expansión marca un paso importante en la estrategia de crecimiento global, al acercar a Bound4blue a centros clave de construcción naval y modernización». Esto permite a la empresa fabricar cerca de los astilleros donde se integrarán sus sistemas, tanto para buques de nueva construcción como para barcos que llegan a Asia para su modernización, lo que en última instancia ayuda a los armadores a lograr reducciones notables en el consumo de combustible y las emisiones.

La producción en China se gestionará a través de una red de socios industriales subcontratados con experiencia de fabricación naval y en alta mar. Las instalaciones, ubicadas estratégicamente alrededor de Shanghái y el delta del río Yangtsé, están certificadas. La capacidad combinada de los socios respalda la producción de hasta 100 unidades de velas rígidas anualmente a partir de 2026, con potencial para una expansión significativa mediante la asignación de espacio adicional y la inclusión de instalaciones secundarias.

«Al localizar la producción, Bound4blue reducirá los plazos de entrega de sus modelos, a la vez que mejorará la eficiencia logística de sus proyectos en toda Asia. La proximidad a astilleros clave en China, Corea del Sur y Japón agiliza las instalaciones, acercando a la empresa tanto a sus clientes como a los centros de nueva construcción más activos del mundo», detalla la organización.

La empresa quiere acercarse aún más a esta parte del planeta, para lo que anunció una serie de alianzas con importantes proveedores de fabricación en China. Entre ellos se incluyen un especialista en equipos marinos pesados ​y de manipulación portuaria con amplia experiencia en buques de alta mar, cargadores de barcos y estructuras pesadas de acero; un proveedor líder mundial de estructuras; y un proveedor global de confianza de sistemas de elevación y manipulación de materiales con una trayectoria demostrada en entornos críticos para la seguridad e ingeniería avanzada.

Las colaboraciones se centrarán inicialmente en la fabricación y la logística, con planes de extenderse al servicio posventa y al soporte técnico a medida que más flotas que operan en la región adopten la tecnología de Cantabria.

Dado que China representa la mayor parte de la producción mundial de construcción naval, la región es un lugar crítico para ampliar la propulsión eólica. Al hablar sobre la expansión y la oportunidad regional, Juan José Arrebola, director de operaciones de Bound4blue, explica que «China es fundamental para el futuro de la descarbonización marítima. Es donde se diseña y construye una gran parte de los nuevos buques del mundo, y donde los armadores buscan tecnologías probadas y prácticas para cumplir con los objetivos de combustible y emisiones. Al ampliar nuestra red de producción y nuestras colaboraciones aquí, garantizamos que nuestras velas de succión se puedan entregar con mayor rapidez, a mayor escala y con los mismos estándares de calidad».