Un buque con velas rígidas de Bound4blue en Astander, en abril de este año. Sane

Bound4blue cierra alianzas para fabricar en China sus velas rígidas para barcos

La compañía cántabra especializada en reducir las emisiones del sector naval busca acelerar plazos en un mercado principal para la industria

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:23

Comenta

La empresa cántabra Bound4blue, especializada en el diseño y comercialización de velas rígidas para el sector naval con una notable reducción de emisiones, ha ampliado ... su presencia industrial en Asia con el establecimiento de nuevas capacidades de producción en China. Para ello ha suscrito diversas alianzas estratégicas en el territorio para acelerar la implantación de sus modelos de succión.

