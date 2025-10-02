El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una de las velas rígidas de Bound4blue que Maersk instalará en sus petroleros. DM

Bound4Blue inicia la entrega de velas de su gran contrato con el Grupo Maersk

La ingeniería cántabra envía las ocho primeras unidades para el gigante naviero, que instalará 20 modelos rígidos en cinco de sus petroleros

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Bound4blue ya ha comenzado a hacer las primeras entregas de lo que es el gran contrato de la ingeniería cántabra, conocida en el mercado ... por sus velas rígidas para barcos con las que descarbonizar el transporte marítimo. La compañía ya tiene listas las ocho primeras unidades con destino a los buques del gigante del sector Maersk.

