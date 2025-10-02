Bound4Blue inicia la entrega de velas de su gran contrato con el Grupo Maersk

Bound4blue ya ha comenzado a hacer las primeras entregas de lo que es el gran contrato de la ingeniería cántabra, conocida en el mercado ... por sus velas rígidas para barcos con las que descarbonizar el transporte marítimo. La compañía ya tiene listas las ocho primeras unidades con destino a los buques del gigante del sector Maersk.

La empresa anunció meses atrás que había recibido el encargo por parte de Maersk para desplegar un total de 20 modelos eSAIL en cinco petroleros MR. La puesta en barco de todas estas velas tendrá lugar a lo largo del año actual y de 2026.

Estos ocho nuevos modelos supondrán la séptima y octava instalación en la historia de Bound4blue. Cada buque, según se recoge en el contrato entre las partes, estará equipado con cuatro velas totalmente autónomas y de bajo mantenimiento, «diseñadas para ofrecer reducciones de dos dígitos en el consumo de combustible y las emisiones de CO2», destaca la organización.

Bound4blue va más allá y señala que «es un paso emocionante unirse a Maersk en su audaz viaje de descarbonización y estamos ansiosos por ver a estos petroleros MR aprovechar el poder del viento en mar abierto».

Maersk evaluó una variedad de tecnologías y proveedores eólicos disponibles en el mercado antes de decantarse por la vela de succión cántabra. Cada modelo contará con una altura de 26 metros. Bound4blue no sólo tiene sus raíces en Cantabria, sino que igualmente dispone de oficinas en Barcelona y Singapur.

Como explicó José Miguel Bermúdez, CEO y cofundador de la compañía, en el momento de anunciar el acuerdo, dicha alianza supuso un «hito clave» para la empresa. «La confianza que Maersk Tankers ha depositado en nuestra tecnología refuerza las capacidades probadas de nuestra solución para reducir el consumo de combustible y las emisiones. Diseñado para operar de manera segura en condiciones desafiantes, nuestro sistema es particularmente adecuado para operaciones seguras, de alto rendimiento y rentables en buques cisterna. Estamos entusiasmados por trabajar junto a Maersk Tankers a medida que avanzan en sus esfuerzos de descarbonización», sostuvo el directivo.

Nuevos nichos

El mes de septiembre ha sido especialmente intenso para la ingeniería cántabra. Como prueba, la firma anunció días atrás que había obtenido el primer contrato en el segmento del GAS Licuado del Petróleo (GLP), un combustible compuesto por una mezcla de propano y butano que es gas a temperatura y presión atmosférica pero se convierte en líquido bajo presiones relativamente bajas.

El encargo procede de BW Epic Kosan (BWEK), líder mundial en el transporte de GLP, petroquímicos y gases especiales. El proyecto consiste en la instalación de una vela de succión de 24 metros de altura en el Helena Kosan, construido en 2007.

«Nos comprometemos a invertir en tecnología probada que respalde y facilite nuestro esfuerzo por reducir el impacto ambiental operativo», explicó Jakob Bode, director ejecutivo de BWEK. «Hasta la fecha hemos introducido diversas innovaciones, como transductores ultrasónicos, recubrimientos de hélices a base de grafeno y sistemas avanzados de control meteorológico para reducir las emisiones y optimizar la eficiencia, además de participar activamente en proyectos para impulsar la adopción de combustibles ecológicos como el amoníaco», detalló.

El proceso de instalación se llevará a cabo en dos pasos. En primer término, el trabajo preparatorio se realizará en un dique seco programado en 2025: mientras que la operativa para poner en marcha la vela rígida está prevista para el próximo ejercicio.