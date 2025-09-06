El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Protestas el Bridgestone en abril Luis Palomeque

Bridgestone y educación llevan las cifras de huelguistas a máximos de 20 años

Cantabria vive 2025 como el año con más participantes en dos décadas, con 7.145 en los primeros cinco meses gracias a mayo y abril

Ignacio Serrano Garbayo
Clara Privé

Ignacio Serrano Garbayo y Clara Privé

Texto | Gráfico

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Este es el año con más trabajadores en huelga en meses consecutivos desde 2003 en Cantabria. Los principales responsables son mayo y abril, donde ... se han concentrado un 98% de los 7.145 participantes según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo de enero a mayo.

