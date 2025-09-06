Bridgestone y educación llevan las cifras de huelguistas a máximos de 20 años

Este es el año con más trabajadores en huelga en meses consecutivos desde 2003 en Cantabria. Los principales responsables son mayo y abril, donde ... se han concentrado un 98% de los 7.145 participantes según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo de enero a mayo.

En esos dos meses se han producido dos importantes conflictos en Educación, uno en cada mes. Tres días que contaron con seguimientos superiores al 50% del personal docente, miles «mostrando su rechazo a cómo el Gobierno de Cantabria estaba llevando la negociación salarial», como indica Rus Trueba, presidenta de la Junta del Personal Docente. «Estos porcentajes son de los mayores que ha habido en Cantabria y dan prueba del descontento de los trabajadores», explica la portavoz del colectivo.

La otra huelga que ha disparado las cifras es la de los trabajadores de Bridgestone, esta última seguida por 420 empleados. Álvaro Castillo, trabajador y nuevo presidente del comité, cuenta que «la protesta duró diez días salteados, con un seguimiento completo por parte de los trabajadores».

Altadis es otra empresa declarada en huelga este año, como relata el presidente del comité, Juan Antonio Martínez. «No ha habido paros así hasta ahora. Llevo nueve años en esta fábrica y este ha sido el conflicto más grande».

«A ellas se unen otros pulsos laborales de 2025 en un escenario que no es deseado por nadie», explica Mariano Carmona, secretario general de UGT de Cantabria. El 8 y 9 de septiembre, los sindicatos han convocado una huelga cuyas estimaciones rondan la participación del 90% de la plantilla docente de los centros. «Lo importante es que esta permita llegar a acuerdos beneficiosos para las personas trabajadoras y que generen estabilidad», comenta Carmona.

Las frases Presidenta de la Junta Docente Rus Trueba «Estos son los mayores porcentajes de Cantabria y muestran el descontento de los trabajadores» Secretario general de UGT Mariano Carmona «Esta situación no es deseada por nadie, pero no hay que olvidar que es un derecho de la ciudadanía» Pdte. del comité de Katoen Natie Lorenzo Fernández «Nuestra huelga fue demasiado larga. Hemos tenido tres empresas distintas y esta fue la peor»

Pdte. del comité de Bridgestone Álvaro Castillo «La huelga duró diez días salteados y hubo un seguimiento completo por parte de los empleados» Presidente del comité de Altadis Juan Antonio Martínez «No ha habido huelgas así hasta ahora. Llevo nueve años y esta ha sido la más grande que he visto» Sec. gral. de Industria de CC OO Cesar Conde «Todos los años ocurre, pero nunca hubo negocios tan grandes con tantos trabajadores implicados»

Recuento de casos

Sobre las movilizaciones en cuestión de este año, el secretario general de UGT recuerda que han «tenido de nuevo huelga en el sector siderometalúrgico, que afecta a un convenio colectivo de más de 20.000 trabajadores -aún sin figurar en las estadísticas-, la huelga en Bridgestone por el ERE, la de Altadis, las huelgas en toda la enseñanza pública no universitaria de Cantabria o una de las más largas conocidas hasta ahora con más de dos meses de duración, la de Katoen Natie» en Solvay. Lorenzo Fernández, presidente del comité de Katoen Natie, contratada por esta última, cuenta que «esta fue demasiado larga, con muchos días de huelga y la gente muy preocupada. Además nosotros hemos tenido tres empresas distintas y esta fue la peor».

2025 se muestra como un año lleno de movilizaciones y parones laborales, sobre todo si se compara a 2024, donde los números son mucho menores. La diferencia entre ambos periodos es de 6.995 participantes. Carmona aclara que «la huelga no es deseada pero tampoco hay que olvidar que es un derecho fundamental muchas veces vulnerado por servicios mínimos exagerados y abusivos».

Cesar Conde, secretario general de Industria de CC OO en Cantabria, opina que este aumento se ha producido por motivos dispares, pero que principalmente tienen que ver con la renegociación de convenios y la envergadura de empresas afectadas. «Todos los años ocurre, pero nunca había coincidido un tamaño tan grande de negocios con tantos trabajadores». También se está viendo «un auge reivindicativo» por parte de los empleados, «que suele pasar después de una crisis porque los salarios no vuelven a la normalidad, lo que empuja a las movilizaciones».