Desde la izquierda, Alberto Ezquerra, Ana González, Ana Barros, Gabriel Cereto, Gema Igual, Emilio Montaraz, Martín Navaz, Isabel Gómez Barreda y Javier Montaraz, en el 15 aniversario de Bárymont, en Santander. DM

El bróker PIB Group Iberia compra el negocio asegurador de la cántabra Bárymont

La compañía local, con sede principal en Revilla, celebró días atrás su 15 aniversario en Santander y reunió a más de 400 profesionales

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 07:10

Comenta

PIB Group Iberia, bróker global de seguros y quinto bróker en el mercado español, continúa dando pasos en su estrategia de crecimiento en España tras ... la adquisición de los negocios de la agencia de seguros y la correduría de seguros de Grupo Bárymont, fundado en 2010 y cuya sede principal está en Cantabria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

