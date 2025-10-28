El bróker PIB Group Iberia compra el negocio asegurador de la cántabra Bárymont

PIB Group Iberia, bróker global de seguros y quinto bróker en el mercado español, continúa dando pasos en su estrategia de crecimiento en España tras ... la adquisición de los negocios de la agencia de seguros y la correduría de seguros de Grupo Bárymont, fundado en 2010 y cuya sede principal está en Cantabria.

Bárymont se especializa en educación financiera y asesoramiento de productos de ahorro futuro, vida riesgo y fondos de pensiones, siendo uno de los líderes del mercado de este tipo de soluciones en el mercado español.

Según explica PIB, tanto las unidades de agencia vinculada como la correduría de seguros se integrarán en Conbenefits Previsión Social y PIB Group Iberia (correduría), respectivamente. Tanto el negocio de educación financiera de Bárymont como sus sociedades y marca principal se mantienen como entidad independiente con un acuerdo de colaboración global con PIB Group Iberia.

Martin Navaz, presidente y CEO de PIB Group Iberia, destaca que «la incorporación de Bárymont supone un salto cualitativo en nuestra estrategia: sumamos uno de los equipos con mayor experiencia en productos de ahorro futuro a la agencia vinculada del grupo y, además, reforzamos nuestra presencia en regiones clave para nuestro crecimiento».

Por su parte, Onno Janssen, CEO de PIB Group Europe, señala que «España es un mercado prioritario para PIB Group en Europa. La adquisición de Bárymont es un paso clave para consolidar una red de profesionales altamente especializados, con fuerte arraigo local y una visión compartida orientada al cliente y a la innovación».

Desde el lado cántabro, Emilio Montaraz, presidente del Grupo Bárymont, resalta que «esta alianza impulsará exponencialmente el negocio conjunto, a la vez que nos acerca un poco más a nuestro propósito de lograr el bienestar financiero de ciudadanos, familias y empresas. Además de conseguir la independencia de nuestro servicio de Educación y Planificación, esta unión nos garantiza las mejores soluciones aseguradoras para nuestros clientes y a los mejores profesionales a nuestro lado».

Bárymont ha ido extendiendo su actividad por España vía modelo franquicia. Días atrás más de 400 profesionales conmemoraron el 15 aniversario en Santander.