El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Bruselas propone un escudo para proteger a los agricultores europeos ante el acuerdo con Mercosur

La Comisión Europea plantea medidas para responder a las preocupaciones del sector e incluye salvaguardas para productos sensibles como la carne de vacuno, las aves de corral y el arroz

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:14

Comenta

Las preocupaciones de los agricultores y ganaderos y de países como Francia ante el acuerdo comercial con Mercosur han llevado a la Comisión Europea a ... plantear una serie de medidas para proteger a los productores europeos. El Ejecutivo comunitario ha planteado este miércoles un escudo ante el posible aumento de importaciones o caídas de precios provocadas por los productos importados desde los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), poniendo el foco en sectores «sensibles».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  2. 2

    Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo
  3. 3

    Los funcionarios con dependientes a su cargo tendrán jornada intensiva en verano y preferencia para las vacaciones
  4. 4

    Una detenida por robar en un supermercado de Santander y pegar a una empleada que le llamó la atención
  5. 5

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  6. 6 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  7. 7

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  8. 8

    El Ministerio avanza por primera vez la fecha en la que el tren a Bilbao entrará en servicio: «Antes de 2050»
  9. 9 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  10. 10 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Bruselas propone un escudo para proteger a los agricultores europeos ante el acuerdo con Mercosur

Bruselas propone un escudo para proteger a los agricultores europeos ante el acuerdo con Mercosur