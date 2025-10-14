Las Cámaras de Comercio presionan para reivindicar la macrorregión del Arco Atlántico

La palabra lobby, un anglicismo, se define en la RAE como 'actividad cuyo objetivo es influir en la toma de decisiones en el ámbito público ... o privado en favor de intereses determinados'. Se ajusta perfectamente a lo que hacen desde junio de 2023 un puñado de Cámaras de Comercio incluidas en una Alianza del Arco Atlántico. Desde esa fecha, instituciones de Portugal, Galicia, Asturias, Burgos, Navarra, País Vasco y el sur de Francia unen fuerzas para que esta zona del continente sea considerada como «una macrorregión más» y no se quede fuera de las áreas que aglutinan «el peso político, económico, social y la recepción de fondos» dentro de la UE. Lo explica Rosa Vega, directora general de la Cámara de Comercio de Cantabria, que, junto al presidente de la institución, Tomás Dasgoas, ha participado en un foro de este colectivo celebrado en Bruselas estos días. El asunto es trascendental para Cantabria, con dos claras referencias: el tren con Bilbao y la conexión con el continente para el Puerto de Santander. La región cobrará protagonismo dentro de esta alianza porque el siguiente encuentro –que será el sexto– se celebrará aquí en abril de 2026.

«Nos movemos sobre varios ejes», explica Vega al resumir los objetivos. La conectividad y las infraestructuras es el primero. La idea es dar impulso al corredor atlántico ferroviario y apoyar la intermodalidad de los Puertos del Arco Atlántico. «Es obvio en el caso de Cantabria». El tren a Bilbao, los intereses de la Autoridad Portuaria de Santander... El segundo de los ejes tiene que ver con las energías (corredor del hidrógeno, avance de las renovables...) y el tercero se centra en la existencia del Camino de Santiago como «elemento integrador» de estas regiones, con vínculos turísticos o culturales.

«Las Cámaras del Arco Atlántico –explican desde el colectivo– buscan generar sinergias en torno a estos ámbitos de trabajo para transformar el territorio y hacerlo más competitivo, más sostenible, más dinámico, más abierto y conectado; así como más atractivo y con mayor calidad de vida para su ciudadanía».

Entre los encuentros de estos días, los representantes de la región han tenido ocasión de reunirse con el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz. Hablaron, sobre todo –y más, tras las últimas informaciones aparecidas en El Diario Montañés–, de los plazos del tren Santander-Bilbao. «Nos hablan de 2045-2050. Y, en esas fechas, prácticamente dos tercios de los plazos se corresponden con trámites burocráticos. Nuestro objetivo es que se cumplan todos los plazos y, si es posible, por supuesto, acortarlos», resume Vega.

Se trata de ir de la mano. «Para ser incluido como macrorregión tiene que haber acuerdo político», en este caso entre Portugal, España, Francia e Irlanda. Lo que hacen colectivos como este de las cámaras –que se presentan bajo las siglas de Archam– es ampliar las reivindicaciones «a la sociedad civil», ampliar esa idea de reivindicación. Trabajar junto a los gobiernos regionales –en la jornada ha participado Inmaculada Valencia, directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas– y en paralelo a otros colectivos con los mismos objetivos. Vega destaca, en este sentido, la Red de Ciudades Atlánticas o las universidades incluidas en la Red Crusoe, que plantean ideas similares y una necesaria cooperación. «Tenemos idea de colaborar con la universidad», adelanta desde la Cámara cántabra.

En primavera

La cita de Bruselas ha incluido, en dos jornadas, reuniones técnicas, sesiones con agentes de la Unión Europea o mesas redondas, entre otras actividades. Entre las citas destacadas, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, fue la encargada de presentar las conclusiones del encuentro y cerrar una de las sesiones el segundo día.

Es el quinto encuentro desde el punto de partida de junio de 2023. Antes de este de Bruselas, se celebraron foros en Bilbao, Oporto, Oviedo y Vigo. El siguiente tendrá lugar en Cantabria y reunirá en primavera –está previsto para el 24 de abril– «en torno a doscientas personas». La idea es contar con los que ya forman parte del colectivo y ampliar apoyos con la presencia de Cámaras de otras zonas, como Irlanda, según explica Rosa Vega.