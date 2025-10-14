El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Participantes en el encuentro celebrado en Bruselas. DM

Las Cámaras de Comercio presionan para reivindicar la macrorregión del Arco Atlántico

Tras reunirse en Bruselas estos días, Cantabria acogerá en abril el sexto Foro de las instituciones de esta zona dentro de la Unión Europa

A. Machín

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 18:36

Comenta

La palabra lobby, un anglicismo, se define en la RAE como 'actividad cuyo objetivo es influir en la toma de decisiones en el ámbito público ... o privado en favor de intereses determinados'. Se ajusta perfectamente a lo que hacen desde junio de 2023 un puñado de Cámaras de Comercio incluidas en una Alianza del Arco Atlántico. Desde esa fecha, instituciones de Portugal, Galicia, Asturias, Burgos, Navarra, País Vasco y el sur de Francia unen fuerzas para que esta zona del continente sea considerada como «una macrorregión más» y no se quede fuera de las áreas que aglutinan «el peso político, económico, social y la recepción de fondos» dentro de la UE. Lo explica Rosa Vega, directora general de la Cámara de Comercio de Cantabria, que, junto al presidente de la institución, Tomás Dasgoas, ha participado en un foro de este colectivo celebrado en Bruselas estos días. El asunto es trascendental para Cantabria, con dos claras referencias: el tren con Bilbao y la conexión con el continente para el Puerto de Santander. La región cobrará protagonismo dentro de esta alianza porque el siguiente encuentro –que será el sexto– se celebrará aquí en abril de 2026.

