La cántabra Panssari obtiene 325.000 euros de subvención del CDTI

La empresa cántabra Panssari, especializada en soluciones avanzadas de seguridad y control inteligente para puertos e industrias, ha sido una de las seleccionadas para ... ser beneficiaria del programa Neotec 2025 del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). La entidad, que forma parte de la estructura del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ofrece esta línea para apoyar a empresas tecnológicas de alto impacto. Y el proyecto Panssari ha resultado ser uno de los 130 elegidos en la última convocatoria, además con uno de los mayores importes otorgados, en su caso será de 325.000 euros.

Los sistemas propios que desarrolla la startup con sede en Santander, que están basados en inteligencia artificial, visión artificial con etiquetado de imagen y sensorización inteligente aplicados a la protección de áreas críticas, suponen una aportación de valor. Así lo valora el CDTI, que ha decidido apoyar a la empresa dentro de una convocatoria a la que habían recibido más de 400 solicitudes y de las que, tras un exigente proceso de evaluación técnica y de innovación, solo se seleccionaron 130, entre ellas Panssari.

La CEO de Panssari, Helena Calva, destaca que este reconocimiento «supone un impulso decisivo para seguir desarrollando tecnología de alto valor desde Cantabria. Nuestro objetivo es demostrar que aquí también podemos liderar soluciones innovadoras que compiten a nivel internacional». Asimismo, adelanta que la subvención irá dirigida a reforzar el equipo (concretamente tienen previsto contratar a un experto en radiofrecuencia).

De esta forma, los fondos también servirán para acelerar el plan de I+D de la compañía y avanzar «en capacidades de seguridad inteligente que ya están despertando interés en puertos y operadores industriales». La empresa ha sido beneficiaria también del Programa Ports 4.0, y están desarrollando un piloto con el Puerto de Santander y Noatum en la actualidad.