Planta de Cementos Alfa en Mataporquera, que ya explora proyectos y tecnologías para reducir y valorizar su C02. Sane

Cantabria aborda el reto de valorizar 1,8 millones anuales de toneladas de C02

Santander acoge una jornada con industrias y expertos para poner sobre la mesa las propuestas tecnológicas para capturar emisiones

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

El planteamiento que RIC Energy ha presentado a las administraciones cántabras para construir una fábrica de hidrógeno y combustible sostenible de aviación en los antiguos ... terrenos de Sniace contempla la captura de 230.000 toneladas anuales de C02 de una planta de biomasa cercana para el funcionamiento de la instalación y la obtención del producto. En paralelo, Cantabria acumula 1,8 millones de toneladas de emisiones verificadas por ejercicio, lo que supone el 2,1% del total del país, según el último estudio de la Fundación Empresa y Clima en 2023, un porcentaje que prácticamente dobla el peso de la región en el Producto Interior Bruto (PIB) nacional y que entronca con la tipología de empresas industriales asentadas en su territorio.

