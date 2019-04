Cantabria se alía con Boston en un plan de apoyo a empresas de biotecnología

Una institución polifacética fundada a mediados del XIX

El MIT (Massachusetts Institute of Technology) se fundó en 1861 y su campus abrió sus puertas en 1916. Está en Cambridge (Massachusetts) y consta de cinco escuelas y una facultad: Escuela de Ciencia del MIT (MIT School of Science); Escuela de Ingeniería del MIT (MIT School of Engineering); Escuela de Arquitectura y Planeamiento del MIT (MIT School of Architecture and Planning); Escuela de Administración Sloan del MIT (MIT Sloan School of Management); Escuela de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales del MIT (MIT School of Humanities, Arts, and Social Sciences); y Facultad de Ciencias de la Salud y Tecnología Whitaker (Whitaker College of Health Sciences and Technology).