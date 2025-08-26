Cantabria concede 3,5 millones de euros en ayudas a 921 autónomos La Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio ha recibido 1.226 solicitudes en esta convocatoria enmarcada en el Plan de Apoyo al Empleo Autónomo

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha concedido 3,5 millones de euros en ayudas que llegarán a 912 autónomos de la región tras recibir un total de 1.226 solicitudes, según la resolución publicada por la Dirección General de Trabajo.

Las cuantías concedidas oscilan entre los 2.750 euros para hombres; 3.500 euros para mujeres; 4.250 euros para personas con discapacidad, jóvenes menores de 35 años, personas con 45 o más años; y 4.450 euros para mujeres víctimas de violencia machista.

El grueso de las subvenciones otorgadas (3.249.650 euros) son de carácter general, mientras que el resto (297.450 euros) beneficiarán a trabajadores por cuenta propia del sector agrario en esta convocatoria enmarcada en el Plan de Apoyo al Empleo Autónomo de la región.

El Gobierno de Cantabria recuerda también en la nota de prensa difundida que en los casos en los que el domicilio fiscal del solicitante figure en alguno de los municipios afectados por riesgo de despoblamiento, el importe recibido se incrementará en un 20%. En este apartado, el número de expedientes ha ascendido a 73, por lo que la cuantía destinada a ayudas con este criterio específico por despoblamiento ha pasado de los 55.000 euros a 330.000 euros, un aumento que ya estaba previsto.

El Ejecutivo regional detalla que los municipios en riesgo de despoblamiento son los siguientes: Anievas, Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabuérniga, Camaleño, Campoo de Yuso, Cieza, Escalante, Hermandad de Campoo de Suso, Herrerías, Miera, Molledo, Polaciones, Rasines, Rionansa, Ruesga, San Miguel de Aguayo, San Roque de Riomiera, Selaya, Tudanca, Valdeolea, Valdeprado del Río, Vega de Pas, Villacarriedo y Villafufre.

También se incluyen los municipios de Cabezón de Liébana, Lamasón, Luena, Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Las Rozas de Valdearroyo, San Pedro del Romeral, Santiurde de Reinosa, Soba, Los Tojos, Valderredible y Vega de Liébana, así como Tresviso y Valle de Villaverde por ser municipios con tratamiento especial y diferenciado en Cantabria.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha subrayado que esta iniciativa supone la «implicación del Ejecutivo regional con los autónomos de la comunidad autónoma, consolidando iniciativas y poniendo en marcha nuevas medidas para este colectivo, que en el mes de julio ascendía a 41.469 personas en Cantabria».

Las ayudas forman parte del Plan de Autónomos del Gobierno que incluye 77 medidas entre las que destacan la 'Cuota Cero' que bonifica el 100% de los pagos a la Seguridad Social durante los primeros 12 meses, con posibilidad de extenderse hasta 24 meses; subvenciones de hasta 10.000 euros para desempleados que se den de alta, y un incremento del 20% en las ayudas si el autónomo realiza su actividad en un municipio en riesgo de despoblamiento.