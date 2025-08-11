Cantabria cuenta con más de 36.000 jóvenes menores de 25 años sin actividad laboral

Cantabria encadena una temporada en la que, mes a mes, las actualizaciones de los datos de paro parecen dejar patente un clima cada vez más ... boyante. Pero ese balance positivo también tiene un lado con sombras. Y hay un aspecto que preocupa a UGT en lo que tiene que ver con los trabajadores más jóvenes: que cada vez hay menos. La región cerró el año pasado con 52.030 personas en edad de trabajar menores de 25 años, de las cuales 36.121 (69,5%) permanecían inactivas laboralmente porque no tienen empleo o no lo buscan desde el desempleo, lo que implica la mayor cifra absoluta desde el año 2002 y la segunda tasa de inactividad laboral más alta del país en dicha franja de edad, sólo después de Extremadura.

En la comunidad se está dando una tendencia demográfica llamativa: la población inactiva en Cantabria se rejuvenece, mientras la ocupada y la activa envejecen. La edad media de la población trabajadora supera ya los 44 años, mientras que la de la población inactiva ha bajado a los 38,5 años, impulsada por la creciente presencia de las nuevas generaciones que no se incorporan al mercado laboral. Es otra de las conclusiones que deja el informe elaborado por la Organización Juvenil de UGT en Cantabria (Ojuca) en base a estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Cántabro de Estadística (Icane) con motivo del Día Internacional de la Juventud que se conmemora mañana.

A raíz de un estudio, UGT argumenta que la región «tiene un serio problema para hacer atractivo su mercado laboral»

Es cierto que el motivo principal por el que se produce este retraso de los cántabros en acceder a su primera experiencia laboral se debe a su formación. De los 36.121 jóvenes que permanecen inactivos, un 96% son estudiantes. Como puntualiza la portavoz de Ojuca, Kiara Brambilla, «la población menor de 25 años en edad de trabajar viene aumentando en Cantabria en los últimos años hasta que en 2024 volvimos a superar la barrera de las 50.000 personas, lo que no ocurría desde 2009, aunque seguimos siendo la cuarta autonomía española con menos población joven, apenas un 10% de toda la de la comunidad autónoma». Así, la sindicalista extrae en base a esta paradoja que «las personas jóvenes se decantan por seguir estudiando ante el difícil panorama laboral que tienen en Cantabria o, simplemente, se van a otra autonomía o a otro país».

El estudio elaborado subraya que desde la crisis económica de 2008 la edad media en el mercado laboral de Cantabria se ha incrementado en todos sus conceptos (población en edad de trabajar, ocupada, desempleada y activa), menos en la inactiva, que cada vez tiene más presencia de jóvenes y ha incorporado más de 6.200 personas menores de 25 años desde 2008, haciendo que la edad media del grupo de población desvinculado al mundo laboral haya disminuido 2,4 años.

Por el contrario, la edad media de los ocupados aumenta más de cuatro años, la desempleada más de cinco años, la activa más de cuatro años y la de la población en edad de trabajar algo más de tres años. «Esto demuestra que en Cantabria tenemos un serio problema para hacer atractivo nuestro mercado laboral para la juventud», dice Brambilla.

Precariedad

El sindicato repara en que no juega a favor de la comunidad la alta temporalidad. Pese a que la última reforma laboral de 2022 «ha impulsado el empleo indefinido en ambos sexos y en todas las edades hasta máximos históricos», en la región menos de la mitad de las personas menores de 25 años asalariadas tenía contrato indefinido en 2024 (49,5%), cuando la tasa general de todas las edades ya se acercaba al 84%. A ello se une que el año pasado más de un 35% de ese empleo joven era a jornada parcial en Cantabria, 21 puntos más que la media autonómica. De los 39.663 contratos de trabajo suscritos por personas menores de 25 años en Cantabria en 2024, casi un 73% eran temporales, un 30% no superaba los siete días de duración (12.106) y cerca del 45% no pasaba del mes (17.768).