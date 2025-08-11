El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alumnos en un laboratorio de la Universidad de Cantabria. Roberto Ruiz

Cantabria cuenta con más de 36.000 jóvenes menores de 25 años sin actividad laboral

La región constata un enjecimiento de su población activa, mientras que la inactiva rejuvenece ante las barreras del mercado

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:13

Cantabria encadena una temporada en la que, mes a mes, las actualizaciones de los datos de paro parecen dejar patente un clima cada vez más ... boyante. Pero ese balance positivo también tiene un lado con sombras. Y hay un aspecto que preocupa a UGT en lo que tiene que ver con los trabajadores más jóvenes: que cada vez hay menos. La región cerró el año pasado con 52.030 personas en edad de trabajar menores de 25 años, de las cuales 36.121 (69,5%) permanecían inactivas laboralmente porque no tienen empleo o no lo buscan desde el desempleo, lo que implica la mayor cifra absoluta desde el año 2002 y la segunda tasa de inactividad laboral más alta del país en dicha franja de edad, sólo después de Extremadura.

