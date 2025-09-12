Cantabria encadena tres meses de inflación y el IPC se mantiene en el 2,6% interanual En agosto el incremento de los precios fue del 0,3% y en lo que va de año la región encadena una subida del 2%

Tras meses en los que los precios estaban contenidos, Cantabria encadena un mes más (ya van tres consecutivos) de subidas. De esta forma, la inflación en lo que va de año ha experimentado una subida del 2%. El pasado mes subió un 0,3% con lo que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 2,6% en Cantabria en agosto en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior y siendo la novena más baja por comunidades y una décima por debajo de la media nacional (2,7%).

Así es según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que apuntan a que los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,9% más que en agosto de 2024 (-0,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,4% (-0,6 puntos); restaurantes y hoteles, un 4,4% (+0,6 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,4% (+0,2 puntos).

Mientras, donde las subidas interanuales son más moderadas es en vestido y calzado, un 0,1% (+0,3 puntos); muebles, artículos del hogar, un 0,3% (+0,2 puntos); transporte, un 0,4% (+0,8 puntos), y comunicaciones, un 1,1% (+0,2 puntos).

En relación con el mes anterior, se registraron incrementos de precios en hoteles y restaurantes (+2,2%); en ocio y cultura (+1,6%); en el transporte (0,3%), y en la medicina (0,2%). Del otro lado, cayeron los del vestido y el calzado (-1%); el de las bebidas alcohólicas y el tabaco (-0,9%) y el de los alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,6%), y se mantuvieron invariables en vivienda, menaje y enseñanza.

En lo que va de año, destaca la caída experimentada en el precio del vestido y el calzado (-14%) y, del otro lado, la subida en hoteles y restaurantes (+7,3%); ocio y cultura (+4,1%); bebidas alcóholicas y tabaco (+4%), y vivienda (+3,9%).

También, en el cómputo de los ocho primeros meses del año, se registraron incrementos en las comunicaciones y la medicina (2,1%); transportes (1,2%); alimentos y bebidas no alcóholicas (+0,8%) y enseñanza (0,3%).