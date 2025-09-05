Cantabria gana puestos en la carrera de I+D europea con la segunda mayor alza nacional

Si hay un área donde Cantabria salía señalada de forma recurrente en los últimos años esa es la de la innovación. Con porcentajes a ... la cola nacional en cuanto a inversión en I+D y rendimiento de esas apuestas, la región tenía, y aún mantiene, esta asignatura como una de las pendientes en su lista de deberes. Sin embargo, el esfuerzo de los tiempos recientes empieza a cristalizar en las estadísticas, hasta el punto de que la Comunidad gana puestos en la carrera investigadora en Europa, con la segunda mayor mejora nacional tan sólo por detrás de Cataluña.

Así se recoge en las conclusiones del informe European Innovation Scoreboard, publicado por la Comisión Europea y que analiza la Fundación Cotec. En el documento, consultado por este periódico, Cantabria avanza del puesto 162 al 152 sobre un total de 246 regiones comunitarias que se enfrentan a este examen. Una escalada de diez peldaños que sólo mejora Cataluña, al saltar 14 posiciones.

LAS CLAVES 0,5% del gasto en I+D empresarial en España era cántabro en 2023, por debajo de su peso.

En concreto, la región eleva su nota en el denominado Índice Sintético y llega al 94% de la media europea, obtenida tras el análisis de diversos indicadores estadísticos desagregados por países.

A estos datos hizo referencia ayer el propio consejero de Industria, Eduardo Arasti, durante su participación en la jornada 'Innovar para transformar: el futuro se construye con I+D+i', organizada por el Colegio de Economistas de Cantabria en el Centro de Iniciativas Empresariales de Santander.

El documento, que se publicada cada dos años y en este caso evalúa el periodo 2023-2025, destaca en relación a la región «su impulso de la inversión empresarial en I+D+i, su apuesta por el desarrollo de las competencias digitales de la población, el fomento del emprendimiento innovador como fuente de nuevas oportunidades y la creación de empleo y de un futuro mejor», destacó el consejero en un comunicado difundido por el Ejecutivo cántabro.

Colegio de Economistas El colectivo presenta un informe 'ad hoc' sobre innovación que deja aún margen de mejora

En relación a la jornada, «la conjunción de decisiones que se toman y no se toman es el resultado de cómo estamos». Lo dijo David Cantarero Prieto, catedrático de Economía Aplicada de la UC, en la presentación del informe desarrollado por el Colegio de Economistas de la comunidad. Y la situación en la que está la región, según el dosier, es que existe margen de mejora. Concretamente, según señalan los expertos, en 2023 la inversión total en I+D+i y en TIC supuso apenas un 9,1%, frente al 19,6% del conjunto del país y al porcentaje aún mayor de las regiones más avanzadas.

Camino por recorrer

Los guarismos aportados aún van más allá, porque según los datos de gasto en I+D interna por habitante en 2023 Cantabria se sitúa en 273,1 euros, una cifra por debajo de la media española y muy lejos de las regiones líderes como Madrid, Cataluña y el País Vasco, que superan ampliamente los 600 y hasta los 800 euros por habitante. El desfase no es solo relativo, sino también estructural.

El peso de la comunidad en el conjunto del país ronda el 1,2% del PIB nacional, además representa el 1,3% del empleo total del país y el 1,2% de la población. Sin embargo, cuando se trata de gasto en I+D empresarial, su aportación apenas alcanza el 0,5% del total nacional. Es decir, la inversión en innovación está muy por debajo de lo que correspondería a su tamaño económico y demográfico.

Sin embargo, los datos en los que se basa el informe presentado son de hace dos años. Cantarero deslizó que «está por ver ahora si el refuerzo que se ha realizado en la innovación se plasma en los resultados». El propio Arasti destacó que el Gobierno ha incrementado el presupuesto al pasar de una financiación pública para I+D+i de 38 millones en 2023 a 79 millones de euros en 2025, «multiplicando la financiación pública en investigación, desarrollo e innovación».

En la jornada también participaron el presidente del Colegio Oficial de Economistas de Cantabria, Fernando García Andrés; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y el vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado de la Universidad de Cantabria, Luigi dell'Olio. La clausura corrió a cargo del consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, Luis Ángel Agüeros.

El programa también contó con una mesa de debate en la que participaron portavoces de entidades como el Centro Tecnológico CTC, Cantabria Labs, Retail EScool y Ascensores IMEM.